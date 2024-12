La FIFA celebrará la gala del The Best telemáticamente porque no encuentra una fecha para celebrar el evento

El pasado 29 de noviembre la FIFA anunció la lista de nominado a los premios The Best, que reconoce a las estrellas del fútbol mundial; tanto a nivel de clubes como de selecciones.

El máximo organismo del fútbol mundial entregará los siguientes premios: The Best al Jugador de la FIFA de Fútbol, el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, el Premio The Best al Guardameta de la FIFA y el Premio The Best a la Guardameta de la FIFA. Y para escoger a los mejores, los aficionados, con sus votos, tendrán una importante labor.

Junto a los seguidores también votarán los capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales masculinas y femeninas y representantes de medios de comunicación.

Nominados al The Best masculino: Dani Carvajal (España), Real Madrid; Erling Haaland (Noruega), Manchester City; Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid, Florian Wirtz (Alemania), Bayer Leverkusen; Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid; Kylian Mbappé (Francia), París Saint-Germain/Real Madrid; Lamine Yamal (España), Barcelona; Lionel Messi (Argentina), Inter Miami; Rodri (España), Manchester City; Toni Kroos (Alemania), Real Madrid (retirado); y Vinícius Jr. (Brasil), Real Madrid.

Nominadas al The Best femenino: Aitana Bonmatí (España), Barcelona; Barbra Banda (Zambia), Shanghái Shengli/Orlando Pride; Caroline Graham Hansen (Noruega), Barcelona; Keira Walsh (Inglaterra), Barcelona; Khadija Shaw(Jamaica), Manchester City; Lauren Hemp(Inglaterra), Manchester City; Lindsey Horan (Estados Unidos), Olympique de Lyon; Lucy Bronze (Inglaterra), Barcelona/Chelsea; Mallory Swanson (Estados Unidos), Chicago Red Stars; Mariona Caldentey (España), Barcelona/Arsenal; Naomi Girma (Estados Unidos), San Diego Wave; Ona Batlle (España), Barcelona; Salma Paralluelo (España), Barcelona; Sophia Smith (Estados Unidos), Portland Thorns; Tabitha Chawinga (Malaui), París Saint-Germain/Olympique de Lyon y Trinity Rodman (Estados Unidos), Washington Spirit.

La FIFA tenía pendiente anunciar cuando se iba a celebrar la gala, pero este domingo y de manera sorpresiva ha comunicado, según han informado 'RAC1' y 'Marca', que el evento se realizará telemáticamente este próximo martes 17 de diciembre porque no encuentra una fecha para celebrarlo.