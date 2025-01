Ferran Torres y su declaración de intenciones: "No hay más futuro que jugar aquí, en el Barça"

El jugador del FC Barcelona Ferran Torres aseguró este lunes, en la previa del partido contra el Benfica en la séptima jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, que ahora mismo no ve "más futuro" que seguir vestido de blaugrana para perseguir la meta de poder ganar más títulos como 'culer', si bien quiere seguir mejorando para, entre otras cosas, poder marcar más goles delante de su afición.

"Es un balance de mucho aprendizaje, con altibajos. He vivido muchos momentos bonitos, otros no tanto. Pero en definitiva sigue siendo una etapa muy bonita, tengo confianza. No hay más futuro que jugar aquí, estar aquí y ganar muchos títulos con el Barça", comentó en rueda de prensa sobre su presente y futuro en el equipo.

"Estoy muy contento, recuperado muy bien físicamente después de pequeñas lesiones que he tenido. El míster me transmite confianza, intento devolverla en el campo con goles, asistencias o ayudando en lo que se me requiera", añadió.

No obstante, reconoció que quiere ser titular. "El papel de revulsivo no nos gusta a todos pero tengo que aprovechar los minutos que me da el míster y demostrar que puedo ser titular, marcando goles, dando asistencias y ayudando el máximo posible", manifestó.

"La polivalencia siempre es buena en un jugador de ataque. Últimamente, me siento mejor como delantero. Estoy dando el mejor rendimiento. Pero siempre que sea sumar minutos me da igual en qué posición jugar", señaló el delantero valenciano.

EFE BARCELONA, 15/01/2025.- El delantero del Barcelona Ferrán Torres celebra tras marcar el cuarto gol ante el Betis, durante el partido de los octavos de final de la Copa del Rey que FC Barcelona y Real Betis disputan este miércoles en el Estadio Olímpico Lluis Companys. EFE/Alejandro García

Y es que quiere ver la parte positiva de todo. "El mundo del fútbol es difícil, depende de la confianza. Trabajo mucho en la disciplina, cuando estoy bien siento que tengo que apretar para salir de esos malos momentos", comentó sobre cómo afronta la parte mala de la carrera de un futbolista, cuando hay lesiones o falta de minutos.

En cuanto a la 'Champions', aseguró que siempre es una competición muy importante, con una atmósfera diferente. "Tenemos ganas de jugar, sumar 3 untos y materializar la clasificación y coger confianza de cara a LaLiga", comentó sobre la visita al Benfica en el Estádio da Luz.

Además, cree que sí que pueden ganar la competición. "Todos los jugadores del Barça creemos que podemos ganar, es el primer paso para conseguirlo. Estamos muy bien este año, es un elogio muy bueno y tiene que servir de motivación para los dos partidos que vienen, clasificarnos y luego ya veremos el rival que toca", vaticinó.

EFE BARCELONA, 15/01/2025.- El delantero del Barcelona Ferrán Torres (i) celebra tras marcar el cuarto gol ante el Betis, durante el partido de los octavos de final de la Copa del Rey que FC Barcelona y Real Betis disputan este miércoles en el Estadio Olímpico Lluis Companys. EFE/Enric Fontcuberta

"En los últimos años en la 'Champions' no habíamos tenido los resultados deseados. Este año una de las grandes motivaciones era darle la vuelta a esos años en la 'Champions'. En LaLiga no hemos dado el nivel, nos hemos dejado puntos que nos pueden perjudicar para conseguir LaLiga", reconoció.