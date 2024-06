Fernando Torres, la nueva cara del Atlético de Madrid en el filial y en los abonos

El exfutbolista Fernando Torres, designado recientemente como nuevo entrenador del filial del Atlético de Madrid, será la imagen del carné de socio para la nueva temporada del club rojiblanco, para él "otra alegría más" que le da el club de su vida.



"Es otra alegría más que me da el club de mi vida. Me sigo viendo como un aficionado, como aquel niño que iba al Calderón con el abono que nos daban en la cantera y sacaba una entrada infantil para poder ir acompañado de mi padre o de mi madre. Ahora, muchos años después, puedo estar en ese abono que van a tener todos los socios del club. Para mi es muy simbólico", indicó en declaraciones al club.

Torres, que en 1995 ingresó en la academia del conjunto rojiblanco a los once años de edad, en categoría alevín, consideró que su caso es un espejo en el que mirarse. El ex delantero sigue de esta manera la estela de otros ex rojiblancos que también tuvieron el honor de salir en el carné como José Eulogio Gárate, Luis Aragonés, Adelardo Rodríguez, Paulo Futre y Enrique Collar: "Son los nombres con los que he crecido, los que han llevado en algún momento la bandera de la historia del club y que han quedado en la memoria de todos los atléticos. Ahora nos toca explicarle a nuestros hijos quién han sido. Estar rodeado de ellos es un honor y por encima de lo que yo siento que he hecho por el club. Al mismo tiempo es una responsabilidad", explicó.

Asimismo, apuntó: "Hoy en día muchos niños me conocen por los cromos. Pierdes un poco la perspectiva de lo que has hecho y creo que cuando tengamos el abono en las manos le podré explicar a mis hijos qué significa estar en esa imagen y estar en la memoria de lo que es tu familia, del Atlético, de esta familia de rojiblancos que somos alrededor del mundo y que va a quedar para siempre".