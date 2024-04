Fernando Morientes señala el gesto de Ancelotti que le sorprendió en el Real Madrid - Athletic: "Una posición"

El Real Madrid consiguió una victoria cómoda ante el Athletic en el Santiago Bernabéu con dos goles de Rodrygo Goes. A pesar de no tener muchas lecturas este encuentro, Joseba Larrañaga y Fernando Morientes apuntaron en Tiempo de Juego un detalle relevante de cara al futuro gracias a un gesto de Carlo Ancelotti.

El brasileño volvió a brillar después de un 2024 en el que estaba dejando muchas dudas. El regreso de la Champions League en el horizonte parece haber motivado al brasileño que, ante la baja de Vinicius por sanción en LaLiga, se echó al Real Madrid a la espalda. Esto no pasó desapercibido para Joseba Larrañaga y Fernando Morientes.

"No sé si se pueden cambiar las reglas del fútbol, Pedro Martín a lo mejor ha estudiado ese asunto, porque si Vinicius juega bien por la izquierda, Rodrigo se encuentra muy bien por la izquierda y Mbappé juega por la izquierda, a lo mejor hay que hacer un fútbol sólo de izquierda", reflexionaba Joseba Larrañaga en Tiempo de Juego.

El experto en datos del programa señalaba que "los entrenadores dicen que tienen que buscar ese desequilibrio": "Mete a todos por la izquierda". Pedro Martín recordaba que "el Barça de Cruyff atacaba mucho más por la izquierda, porque la banda derecha la dejaba abandonada, no ponía nadie o un falso extremo derecho".

"Una posición"

"Al final generaba peligro por la izquierda, pero se finalizaba por la derecha, lo cual era también muy bueno", reflexionaba Pedro Martín, "pero no sé, no sé lo que hará el Real Madrid, va a tener que hacer encaje de bolillos". "Bueno, no, no te preocupes, que ese es el mejor de los males", apuntaba Joseba Larrañaga.

MADRID, 31/03/2024.- El delantero brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes celebra su segundo gol durante el partido de la jornada 30 de LaLiga que Real Madrid y Athletic Club de Bilbao disputan hoy domingo en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Chema Moya

El presentador de Tiempo de Juego cuestionaba a Fernando Morientes si le "ha sorprendido la alineación, porque cuando hemos visto Brahim y Rodrygo hemos dicho: anda, no juega Joselu no juega con nueve, sólo un delantero, un delantero puro, que es que Rodrygo".

"Sí, en el esquema de Ancelotti normalmente Joselu no es la primera opción en ninguno de los casos", apunta el exdelantero del Real Madrid, "siempre tiene alternativas y, últimamente, con la aparición de Brahim, tiene más minutos": "Es una solución importante cuando no está Vinicius o cuando no quieres poner a Vinicius".

Fernando Morientes recalca que "de hecho, él lo ha dicho en rueda de prensa, es donde más a gusto se siente": "Pero claro, es una posición que está copada por un jugador determinante como es Vinicius. Si el año que viene viniese Mbappé, evidentemente Rodrygo tiene que especializarse en otras posiciones y él lo ha dicho también".

Fernando Morientes señala el gesto de Ancelotti

"Esto que hace por la izquierda, también hacerlo por la derecha para sentirse importante y sobre todo para que el entrenador tenga quebraderos de cabeza en esa posición", apunta el comentarista de Tiempo de Juego, "porque muchas veces si no está a ese nivel durante todos los partidos y aparecen jugadores como Brahim, pues tiendes a poner al que mejor está".

Rodrygo Goes, antes de salir a un encuentro con el Real MadridEFE

Fernnado Morientes termina su reflexión señana do que "me da la sensación de que si estuviese Mbappé en el equipo, y estando Vinicius, esa posición es para los dos": "Rodrygo tendrá que generar fútbol por la derecha". La respuesta a esta cuestión tendrá que esperar, por lo menos, hasta tener la certeza de la llegada del francés al Real Madrid.