El dato del Manchester City de Guardiola que llama la atención de Paco González: "Por si en España"

Uno de los partidos marcados en rojo en la temporada 2023-2024 de la Premier League es el que se ha disputado, en la pelea por el título de Liga en Inglaterra entre el Manchester City y el Arsenal, que terminó con empate a cero.

Fue un partido con mucho cartel, con mucha expectación y que, sin embargo, terminó sin goles y sin grandes ocasiones. Tampoco se pudo ver brillar a las grandes estrellas: ni a Erling Haaland por parte del equipo de Pep Guardiola ni a Gabriel Martinelli, que salió en la segunda parte, en el Arsenal.

Al especialista de fútbol internacional en Tiempo de Juego, Germán Mansilla, este City - Arsenal le recordó "un poco a uno de aquellos Real Madrid - Barcelona de la época de Mourinho" en el banquillo del club blanco. "Los jugadores del Arsenal poco tienen que ver en este caso, pero es cierto que tal como han estado plantados en el campo han hecho un ejercicio defensivo espectacular".

Haaland intenta un remate a puerta en el partido de la Premier League frente al Arsenal en el Etihad Stadium. EFE





El partido terminó con una bronca de Guardiola a Grealish, al que sacó en los últimos 20 minutos. Y con un Guardiola que trató de separar a Haaland y Gabriel Magalhães, central del Arsenal, dado el áspero partido que tuvo que afrontar un Haaland tremendamente marcado tanto por el central brasileño como por William Saliba. "Han sido una defensa de las de toda la vida. No solo le defendías, sino que le comían la cabeza, trataban de sacarle el partido..."

El dato decepcionante que le sirvió a Paco González

Liverpool, Arsenal y Manchester City, después de 29 partidos disputados en Inglaterra, es el Liverpool el que se queda primero en la clasificación con 67 puntos; segundo es el Arsenal, con 64; y tercero el Manchester City, con 63 puntos. Y con una no muy buena noticia para el equipo de Guardiola: se les ha lesionado Aké, tiene una lesión en el gemelo derecho y por eso se retiró del partido. Queda pendiente de saber si llegará o no al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid.

A Paco González le llamó especialmente la atención un dato que se desprende del partido y, en concreto, del ataque del Manchester City.





"Un 73% posesión del City, y un solo tiro a puerta, y no importante", comentó en Tiempo de Juego en referencia a un remate de cabeza del lesionado Aké. "Y del Arsenal, dos tiros a puerta. Bueno... pues es lo que ha dado de sí", lamentó un González que sacó una conclusión que no deja en mal lugar a la Liga española y algunos de los partidos a los que se critican por escasez de goles y ocasiones: "Para que luego no nos fustiguemos si en la Liga española sale algún partido malo".