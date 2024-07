Fernando Morientes detalla los secretos de Deschamps y la mejor forma para hacerle daño: "Es feliz"

La selección española y la selección francesa disputan este martes a partir de las 21:00h la primera semifinal de la Eurocopa. Encuentro que se podrá seguir en directo en COPE con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de Tiempo de Juego desde las 19:00h

España

El seleccionador Luis de la Fuente cuenta con tres bajas confirmadas para el choque de este martes. Por un lado, Dani Carvajal y Robin Le Normand no jugarán por sanción, mientras que por otro lado está Pedri que no disputará el choque por lesión.

Anoche, el propio seleccionador señaló en la entrevista que tuvo lugar en Tiempo de Juego con Juanma Castaño que no haría inventos para sustituir a las bajas: "Nunca lo he hecho y creo en las posiciones específicas que cada jugador sabe dominar, salvo situaciones puntuales. Pero normalmente, me gusta que todos los futbolistas jueguen en la posición en la que yo creo que se desempeña con más facilidad".

Mbappé

Uno de los nombres propios del encuentro será el jugador francés Kylian Mbappé. La estrella gala ha sido protagonista desde que comenzó la competición después de que se confirmara su fichaje por el Real Madrid.

Además, el atacante francés fue noticia por su lesión en la nariz que le está obligando a jugar con máscara y Mbappé también ocupó horas de información deportiva por su declaraciones en relación a la política francesa.

Kylian Mbappé, en el encuentro ante PoloniaCordon Press

Los números de Mbappé en esta Eurocopa no están siendo muy destacados, pero a pesar de todo, Luis de la Fuente no se fía de él como señaló anoche con Juanma Castaño.

"La gente tiene que saber que una máscara así limita bastante. Nosotros vivimos una situación similar con Le Normand, no respiraba con normalidad, se fatigaba mucho e incluso tuvo algunos problemas musculares. Limita, pero en cualquier caso Mbappé al 80% es mucho Mbappé. Aunque es cierto que todavía no se ha visto su mejor versión y tiene un potencial enorme", apuntó De la Fuente.

Deschamps

El juego de la selección francesa no está brillando, pero se ha plantado en unas nuevas semifinales. Francia solo ha marcado 3 goles, dos de ellos además en propia puerta, y solo ha podido marcar Mbappé, y de penalti. Sin embargo, también ha echado el cerrojo y solo ha encajado en 1 en todo el campeonato y fue de penalti marcado por Robert Lewandowski.

El exjugador internacional español Fernando Morientes se ha pasado por los micrófonos de COPE en las horas previas a la disputa del partidoy ha analizado a la figura del seleccionado francés, con quién ha coincidido en dos etapas, tanto en el Olympique de Marsella como en Mónaco.

Los jugadores de Francia celebran la clasificación a las semifinales de la EurocopaEFE

"El Didier de hoy en la Eurocopa es feliz. Solo ha encajado un gol y de penalti, y el equipo no está desordenado", apuntó el actual comentarista de los programas deportivos de COPE. En el audio que aparece a continuación podrás escuchar de manera íntegra la entrevista de José Luis Corrochano a Fernando Morientes.

Por otro lado, Morientes hizo hincapié en las principales opciones para hacer daño al equipo galo: "A un equipo tan cerradito le tienes que entrar por banda. La mejor manera es tener jugadores de banda con 1 contra 1 y es ahí donde puedes sacar algo de rédito".

"Le gusta el jugador físico. Si le dan a elegir entre un talentoso o físico, prefiere al físico", señaló Morientes sobre los gustos futboleros de Deschamps.

