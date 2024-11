Fernando Morientes, contra la decisión que tomó Morata en el España - Suiza: "No me gusta"

La selección española jugará la fase final de la Liga de las Naciones después de hacer una fase de grupos prácticamente perfecta. En seis partidos disputados, los de Luis de la Fuente han logrado cinco victorias y solo han cosechado un empate, en la primera jornada ante Serbia, lo que le ha dado la primera posición del grupo. Ahora, jugará las semifinales del torneo el próximo 4 o 5 de junio de 2025.

España llegaba a Tenerife, al estadio Heliodoro Rodríguez López, con los deberes hechos y con un once en el que el seleccionador aprovechó para meter varias novedades: Remiro; Mingueza, Cubarsí, Paredes, Grimaldo; Marc Casadó, Fabián, Pedri; Yeremi Pino, Morata y Nico Williams.

La primera parte estuvo dominada claramente por la selección española, pero se notaba que era un partido en el que ninguno de los dos equipos se jugaba nada. Nico fue el jugador más peligroso, recibiendo en su banda izquierda pero sin finalizar las jugadas con demasiado peligro. Grimaldo le acompañó llegando desde atrás y suya fue la primera ocasión, con un disparo que obligó a Mvogo a hacer una buena estirada cuando la pelota se dirigía a su palo izquierdo.

Cordon Press Los jugadores de la selección española celebran un gol contra Dinamarca.

Los siguientes minutos Pedri fue el protagonista. Primero, con una ocasión clarísima después de un fallo de la defensa Suiza que le regaló un balón pero que el del Barcelona no aprovechaba después de intentar darle un pase a Morata, pero la pelota la acababa cortando Xhaka antes de que el delantero rematara sin oposición.

Después, una gran jugada de Morata haciéndole un sombrero a Comert acababa con un claro penalti de Ricardo Rodríguez, que arrolló por detrás al delantero del Milan. Morata, que podía igualar los 38 goles de Fernando Torres, decidió regalarle la oportunidad a Pedri, que volvía a su tierra y que escuchó cómo un Heliodoro Rodríguez López abarrotado gritaba su nombre para verle marcar. El centrocampista disparaba el penalti pero Mvogo evitaba el gol con una buena parada; el rechace le llegó a Nico Williams que no pudo marcar pero a la tercera llegó la vencida y Yeremi Pino no fallaba al recoger el rechace dentro del área y marcar el 0-1.

Yéremi Pino y Pedri celebrando un gol

En la segunda parte, un grave error de Paredes dejó completamente solo a Monteiro pero el delantero suizo tiró demasiado cruzado ante Robert Sánchez. Ese sería el aviso de lo que llegaría 20 minutos después, cuando una gran jugada con mucha potencia de Monteiro acabó en el gol del empate. Pero España respondió de la mejor forma posible, con un robo de balón de Bryan Gil al autor del gol de Suiza y marcando ante Mvogo el 1-2.

La alegría para España duró poco porque un penalti de Fabián al intentar despejar un balón dentro del área lo aprovechaba Zeqiri para marcar el 2-2 en el minuto 86. Pero el partido no acabaría así porque Bryan Zaragoza forzaría un penalti tras una gran jugada y el futbolista del Zaragoza marcaba el 3-2 que le daba a la selección española la victoria final.

la crítica de fernando morientes a morata

Fernando Morientes, comentarista en Tiempo de Juego del España - Suiza, comentó la decisión de Álvaro Morata de cederle el penalti a Pedri para marcara en su tierra y el ex futbolista reconoció que no le había gustado: "No me gusta la aclamación popular. Si hay un especialista o alguien que tira los penaltis y que es el señalado por el entrenador… Oye, tíralo y punto. Es verdad que es un día diferente, no te estás jugando nada y lo puedes hacer. Ya lo hizo con Rodri y hoy lo hace con Pedri. Generas unos antecedentes. Imagínate que hay un partido amistoso a Santander y quién hay en su época, que lo tire Munitis. Con todo mi cariño a la afición".