Fernando Morientes da los nombres de dos jugadores imprescindibles en todo partido difícil del Real Madrid: "Te das cuenta de que lo son"

Fernando Morientes parece tener muy claros los motivos que le llevaron al Real Madrid a tropezar el pasado sábado en el Estadio Benito Villamarín frente al Betis, y ponerle las cosas más fáciles al Barcelona y al Atlético de Madrid en la lucha por el título de LaLiga.

Como prácticamente todos los madridistas que vieron el encuentro, Morientes coincide en que el equipo de Carlo Ancelotti empezó bien, con el tanto de Brahim en los primeros minutos diez minutos, y con la sensación de que "iba a ser coser y cantar para el Madrid".

EFE Vinicius habla con los jugadores del Betis tras la derrota del Real Madrid

Morientes, que estuvo presente en el estadio, acabó con una sensación bien diferente: "La sensación que me queda después del partido es que el Madrid ha tenido varios partidos convincentes, transmitiendo la sensación de ser invulnerable, pero de repente te pega un petardazo".

El exdelantero mantiene que el equipo de Carlo Ancelotti salió "muy bien de inicio", marcando, "mandando en el marcador y en el juego", ante un Betis que terminó por hacerse con las riendas del partido, "y ahí es donde el Madrid no supo darle la vuelta a esa sensación".

900/Cordon Press Carlo Ancelotti, antes del comienzo del partido entre el Betis y el Real Madrid

En cualquier caso, ese 'petardazo' al que se refiere Morientes resulta "difícil de explicar". ¿Puede ser porque el club tenga partidos muy importantes por delante? "Uno no piensa en lo que viene por delante, uno piensa que tienes que sacar ese partido porque, de haberlo hecho, estarías otra vez arriba con el líder".

Sin embargo, para Morientes, hay algo que pudo ser clave: la ausencia de jugadores "que te das cuenta de que son indispensables en el equipo. Y para mí hay dos indispensables: son Bellingham y Valverde. Y cuando estos dos jugadores están, si los partidos se rompen o hay déficit de energía, ellos equilibran mucho el partido".

las claves de morientes en la pizarra de ancelotti

El Real Madrid sufrió bajas sensibles este pasado sábado en el centro del campo, y otro de los habituales en la línea defensiva estuvo en el banquillo: Raul Asencio. Las carencias defensivas también quedaron en entredicho frente al Real Betis: "Además, fueron acciones a balón parado. Llama mucho la atención que con jugadores de tanta envergadura y sobre todo en el centro de la defensa, incluso por delante, rematen tan fácil. Son jugadas muy rápidas y a veces es difícil ejecutarlas bien y suele pasar esto, siempre hay un culpable", analizó Morientes.

AFP7 vía Europa Press Raúl Asencio del Real Madrid observa durante la Liga española, LaLiga EA Sports, partido de fútbol jugado entre el Real Madrid y el Girona FC en el estadio Santiago Bernabéu el 23 de febrero de 2025 en Madrid.

Por aquello de intentar ayudar a Ancelotti, Morientes colocaría a Fede Valverde "si no está Bellingham, lo pondría en el centro del campo. Me parece que es un jugador que ocupa mucho espacio, que te va para arriba, para abajo, que te da muchísimas ayudas, juegue con el que sea".

De hecho, el problema que Ancelotti se encontró en el Villamarín es que con la pareja Tchouameni-Modric, "el examen ni salió ni sobresaliente ni notable. Entonces, ahí hay alguna duda. Si no está Ceballos, que es el organizador, te falta un jugador enérgico, y a mí me parece que ese jugador es Valverde".

¿Y QUÉ HAY DEL PRÓXIMO DERBI EN CHAMPIONS?

Hablando de otro tipo de asuntos, teniendo en cuenta que este martes se enfrentan Real Madrid y Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, Morientes defiende que la Champions, para el Real Madrid, "siempre es la es la competición fetiche. Cuando empiezan las temporadas, normalmente siempre te pones en el visor esta competición. No me digas por qué, es histórico en el Real Madrid".

Simeone, en un partido reciente contra el Real Madrid

Pese a todo, es consciente de que queda mucho camino por recorrer en ese ambicioso plan del equipo madridista: "Falta mucho todavía. Yo creo que todavía no ha llegado lo realmente importante, aunque sí es verdad que se ha dado un paso importante eliminando al Manchester City, pero queda mucho", y prefiere valorar el próximo partido "no tanto como Champions sino como un derbi, y estos partidos se afrontan de igual manera, sean Champions, sean Copa o sea Liga. No se puede perder con el rival de la ciudad", finalizó.