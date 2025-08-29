El Fenerbahçe fulmina a Mourinho tras quedarse sin Champions

El Fenerbahce de Estambul anunció este viernes la destitución del entrenador portugués José Mourinho, apenas horas después de que el equipo quedara fuera de la Liga de Campeones tras perder (1-0) contra el Benfica en la última ronda previa.

"Se acaba nuestra etapa con José Mourinho, quien desde la temporada 2024-2025 ejercía la labor de director técnico de nuestro primer equipo de fútbol. Le agradecemos por el trabajo con nuestro club hasta hoy y le deseamos éxito en su futura carrera", indicó el club turco en un comunicado publicado en su página web.

La etapa de Mourinho en Turquía ha durado apenas 14 meses, tras llegar el pasado verano con el objetivo de devolver al Fenerbahce a la máxima competición europea, algo que no ha podido conseguir ni en su primera temporada, donde les eliminó el Lille, ni en esta en el que ha caído a manos del Benfica.

nuevo entrenador también en el besiktas

El Besiktas de Estambul anunció este viernes la rescisión del contrato de su técnico noruego Ole Gunnar Solskjaer, tras la eliminación del equipo en la ronda previa de la Conference League de la UEFA frente al Lausana suizo. El conjunto turco cayó el jueves en casa por 0-1 en el partido de vuelta, después de haber empatado 1-1 en la ida, lo que desató la protesta de la afición contra jugadores y entrenador.

Solskjaer, que asumió el banquillo en enero, dirigió 29 partidos oficiales, con un balance de 15 victorias, 5 empates y 9 derrotas. Según informó la cadena pública TRT Spor, el Besiktas llegó a un acuerdo con el exfutbolista y técnico Sergen Yalcin, ídolo del club y responsable del último campeonato liguero en la 2020-2021, quien este mismo viernes dirigirá la sesión de entrenamiento.