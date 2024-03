Felipe Melo se pronuncia sobre los casos de Alves y Robinho: "Si se lo hacen a mi hija no estaría aquí"

Felipe Melo, jugador del Fluminense, habló en 'Ge.Globo' sobre los casos de Dani Alves y Robinho, que en Brasil se han convertido en un asunto nacional y por los cuales la Federación Brasileña publicó un duro comunicado el pasado fin de semana.

"Nadie está obligado a hablar del tema. 'Ah, pero ¿por qué este no hable y este otro sí?...No veo ningún problema si hablo yo", empezó diciendo el futbolista brasileño.

Em entrevista ao Abre Aspas, Felipe Melo falou sobre Robinho e Daniel Alves.



Quando perguntado sobre as formas de ressocialização, o jogador opinou que ambos não terão condições de seguir carreira no meio do futebol. Felipe lamentou Daniel Alves já ter saído da prisão. pic.twitter.com/QneuPwl832