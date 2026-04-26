La falta de respeto que provocó una espectacular pelea en el Wolves-Nuggets

Los Minnesota Timberwolves demostraron este sábado una resiliencia admirable en su victoria por 112-96 sobre los Denver Nuggets, con la que ponen 3-1 la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la Conferencia Oeste de la NBA, tras perder por lesión a Donte DiVincenzo y Anthony Edwards en el primer tiempo.

El duelo terminó muy caldeado después de que Nikola Jokic y Jaden McDaniels llegaran a las manos y fueran expulsados cuando solo quedaba un segundo en el cronómetro. El serbio se encaró con McDaniels después de que este anotara una canasta en la última posesión, con el partido ya decidido y los Nuggets sin defender, un gesto considerado una falta al código no escrito del baloncesto, lo que desató una tángana sobre la pista.

McDaniels había calentado en las horas previas esta serie entre Timberwolves y Nuggets, ahora mismo una de las rivalidades más intensas de la NBA, al afirmar que los jugadores de Denver "todos son malos defensores". Esta es la tercera vez en cuatro años que estas dos franquicias se enfrentan en los 'playoff', forjando el mayor choque en el Oeste.