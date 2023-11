Fallece Terry Venables, el entrenador que llevó al Barça a la final de la Copa de Europa de 1986

El exfutbolista y exentrenador inglés Terry Venables, que dirigió al FC Barcelona en los años ochenta y a la selección de Inglaterra en los noventa, ha muerto a los 80 años de edad, según informó este domingo su familia. Venables falleció este sábado, tras una larga enfermedad, señaló su familia en un comunicado difundido por los medios británicos.

Como técnico, Venables llevó a la selección inglesa a semifinales de la Eurocopa en 1996 y al Barça a la final de la Copa de Europa en 1986, además de adjudicarse la Liga en 1985.

"Estamos totalmente devastados por la pérdida de un marido y padre maravilloso, que murió en paz ayer tras una larga enfermedad", informó la familia, que pidió respeto por su privacidad en estos momentos. Los tributos y homenajes comenzaron a llegar de inmediato tras difundirse la noticia del fallecimiento.

Uno de los jugadores entrenados por Venables fue Gary Lineker, ahora estrella de la televisión británica, quien se declaró "devastado" por la noticia y que consideró al fallecido "el mejor y más innovador" técnico con el que trabajó.

Devastated to hear that Terry Venables has died. The best, most innovative coach that I had the privilege and pleasure of playing for. He was much more, though, than just a great manager, he was vibrant, he was charming, he was witty, he was a friend. He’ll be hugely missed.…