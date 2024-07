El extraño y criticado cuadro de la Copa América nunca visto en otros torneos: ¿Primero o segundo?

Solo faltan dos partidos de la fase de grupos de la Copa América. Los choques del Grupo D que enfrentarán a Brasil y Colombia y a Costa Rica y Paraguay. Con los dos últimos equipos eliminados será en el duelo entre la canarinha y la selección cafetera donde se decida quién será primero y quién segundo.

Así pues, ya se conoce casi todo el cuadro de cuartos de final y hay un aspecto que ha sorprendido y mucho a aquellos que no estaban muy metidos en la competición y que se ha vuelto viral en las redes sociales: A Brasil le da igual ser primero o segundo porque los dos grandes favoritos al triunfo no se cruzarían hasta la final. Es verdad que no es lo mismo medirse a Uruguay que a Panamá, eso sí.

Cuadro de cuartos de final de la Copa América 2024. OLÉ





Es decir, el torneo no sigue el rumbo habitual de estos eventos en los que en la fase de eliminatorias los grupos se mezclan y dos equipos que han jugado ya en la primera fase no pueden hacerlo hasta la final. Es el caso por ejemplo de la Eurocopa 2004 en la que Grecia y Portugal se enfrentaron en el partido inaugural y por el título o de la Eurocopa 2012 con España e Italia: 1-1 en la fase de grupos y 4-0 para La Roja en la final.

En la Copa América 2024 no es así. Una rama la forman los equipos de los grupos A y B y otra rama los de los grupos C y D. Por tanto, como Brasil y Argentina van cada uno por un lado no se podrían enfrentar hasta la final. Un partido soñado por los organizadores y encima en la Miami en la que Leo Messi es la gran estrella del equipo local. En el último antedecente de 16 selecciones en este torneo, en la Copa del Centenario que también se jugó en Estados Unidos en 2016, las cosas si se hicieron a la manera normal.