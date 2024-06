La extraña lesión de Porzingis que eclipsa las Finales de la NBA: 32 casos documentados

El letón Kristaps Porzingis, pívot de los Boston Celtics, sufrió una "rara lesión" en el "retináculo medial que provocó la dislocación de su tendón tibial posterior", por lo que será evaluado día a día y su presencia en el resto de las Finales NBA contra los Dallas Mavericks está en el aire. La lesión que sufre Porzingis es tan rara que solo había documentados 32 casos en la literatura de habla inglesa hasta 2006.

"La lesión no está vinculada con el anterior problema en la pantorrilla derecha de Porzingis. Después de consultar con muchos especialistas acerca de esta rara lesión, su disponibilidad en los próximos partidos se decidirá día a día", informaron los Celtics en una nota.

