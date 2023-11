La explosiva rajada de Paco López: "El penalti con el teatro de Hugo Duro es de risa"

El entrenador del Granada, Paco López, se mostró muy molesto con el arbitraje en el partido que su equipo perdió este domingo contra el Valencia (1-0) por un penalti "de risa" a Hugo Duro.

“Me siento como se siente el vestuario, no voy a decirlo porque me pueden sancionar, pero es increíble. El árbitro del VAR es reincidente. La jugada de Paulista es impepinable, la entrada es brutal, por menos nos expulsan a Boyé en Pamplona y el penalti con el teatro de Hugo Duro es de risa”, dijo en rueda de prensa.

“Si pita penalti es porque considera que es agresión y es expulsión. ¿En serio estamos en una de las mejores ligas del mundo? Parece que es la excusa y llorar, pero hay que decirlo porque las dinámicas de los equipos van con determinadas decisiones. Llevamos muchísimas. Los datos están ahí, pero en Las Palmas, Pamplona, contra la Real Sociedad… Ya está bien”, manifestó.

“Lo más desquiciante es la disparidad de criterios. Hay determinadas actuaciones cuando son reincidentes que te cuesta creer. Hay que seguir y convivir con esto. Digo yo que algún día nos tocará a favor, pero que no tarde mucho… El Celta también se queja, curiosamente los equipos que están abajo. He sido un auténtico defensor de los árbitros y del VAR, pero ya está bien”, reiteró.

“Ha sido un partido igualadísimo", dijo Paco López, "en la primera parte el Valencia no ha generado prácticamente nada y en la segunda parte nos ha faltado más juego por parte de jugadores importantes como Bryan, Melendo o Gumbau. Hemos interpretado fenomenal los automatismos del Valencia, pero nos ha faltado quizá algo más de pegada”.

“Le he dado la enhorabuena a (Rubén) Baraja por todo lo que está consiguiendo. No es casualidad. El Valencia está con la flechita para arriba y la gente joven está aportando mucho. Hemos competido y no hemos merecido perder”, aseguró, y sobre Hugo Duro dijo que es un gran futbolista pero que “estaría bien" que alguien le corrigiera ciertas actitudes.

"Hugo Duro es un gran jugador, pero debe cuidar las formas y respetar, sobre todo, a un entrenador que lleva cierta trayectoria. Tengo mi edad. No me puede mandar callar de esa forma. Está bien que exageres en la jugada del penalti, muchos lo hacen, pero mandarme callar de esa forma se lo tiene que hacer mirar", destacó.

"Yo no le he dicho nada "para que me mande callar así, me puede contestar, porque le he hablado con respeto, pero ya está. Estaría bien que alguien le pegara un tirón de orejas como se lo haría yo a mi hijo", aseguró sobre su discusión con el atacante del Valencia.

