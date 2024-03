La exigencia de Tomás Guasch para la próxima temporada en Primera: "Para eso no hay un duro"

Tomás Guasch, como cada semana, ha hecho el repaso de las noticias deportivas más relevantes a nivel nacional. Lo primero que ha hecho el tertuliano de Tiempo de Juego y El Partidazo ha sido dar la enhorabuena a un entrenador de quien llegaron a decir que su estilo de juego había quedado obsoleto y al cual despidieron del Barcelona por una serie de malos resultados en competición europea (eliminaciones contra la Roma y contra el Liverpool).

Athletic y Mallorca, nuevos finalistas de la Copa del Rey

Los dos equipos protagonizarán el próximo 6 de abril en La Cartuja una final de Copa del Rey inédita que será la número 40 para el club bilbaíno, la sexta en los últimos 15 años, y la cuarta para el balear.

El conjunto bermellón jugará en Sevilla su cuarta final de Copa. Perdió las dos primeras, contra el Atlético de Madrid en 1991 y frente al FC Barcelona en 1998, y ganó la de 2003 tras derrotar por 0-3 al Recreativo de Huelva.

SAN SEBASTIÁN, 27/02/2024.- Los jugadores del RCD Mallorca celebran la victoria, tras el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que Real Sociedad y RCD Mallorca disputaron este martes en el Reale Arena, en San Sebastián. EFE/Juan Herrero

Esto significa que el Mallorca no jugaba una final desde hace veintiún años. No era favorito para plantarse en el estadio de La Cartuja de Sevilla en la gran final del torneo copero, ni mucho menos optar a la Supercopa de España que se disputará en Arabia Saudí a principios de enero de 2025.

Un sorteo favorable en la Copa que le enfrentó al CD Boiro, CD Valle de Egüés, Burgos y Tenerife, rivales de inferior categoría, le ayudó a llegar a los cuartos de final, en los que dio la campanada al derrotar al Girona FC (3-2), equipo revelación del campeonato. Su última víctima, la Real Sociedad en las semifinales del torneo.

Por otro lado, el club bilbaíno es el segundo equipo con más presencias en los últimos tres lustros solo por detrás del Barcelona (10) y por delante del Real Madrid (4), Sevilla (3), Atlético de Madrid y Valencia (2) y Alavés, Betis, Real Sociedad, Osasuna y Mallorca, con una cada uno.

La tecnología de gol es necesaria en Primera y en la Copa

La semifinal entre la Real Sociedad y el Mallorca nos dejó un momento polémico que fácilmente podría haberse evitado si contáramos con las herramientas necesarias. Samu Costa sacó un balón sobre la línea de gol que a priori no llega a traspasar por completo y que por eso no sube al marcador. Decimos a priori, porque no hay ninguna imagen nítida que demuestre lo contrario.

Polémica en el Real Sociedad - Mallorca

Las mejores ligas del mundo cuentan con un sistema en las porterías, que a través de un sensor, informa al árbitro de campo sobre si la pelota ha cruzado por completo o no la línea de gol. LaLiga ha rechazado durante varias temporadas la incorporación de una tecnología que evitaría numerosas polémicas y que tiene un coste de tres millones de euros, un precio irrisorio para el presupuesto anual que maneja la competición nacional de fútbol.

Rafa Benítez, entrenador del Celta, dejó esta reflexión tras el tropiezo contra el Mallorca en la jornada cinco, en la que no sube al marcador un gol fantasma del conjunto vigués: “¿Cuánto cuesta la tecnología para que una jugada de gol cambie, que desciendas o no, vayas a Europa o no, o ganes una competición o no? No quiero ser polémico, analizo las cosas con sentido común. A mí no me sirve que entre la cámara en el vestuario y me hagan un planito cuando me están diciendo que puede ser gol o no, pero no lo sabemos. Algo me falla ahí. No es una cuestión de atacar a nadie. Tengo una buena relación con Javier Tebas y no lo culpo de nada. Son los clubs los que tienen que asumir que esto es muy importante".

