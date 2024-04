Carolina Marín pone rumbo a semifinales

Carolina Marín encontró en la francesa Léonice Huet, número 70 del mundo, el primer obstáculo serio en los campeonatos de Europa de bádminton que se disputan en Saarbrücken (Alemania), pero la española (5) fue de menos a más y se clasificó para las semifinales con una victoria por 21-18 y 21-15.

Marín se queda así a dos pasos de sumar su séptimo título continental consecutivo.

La española declaró posteriormente que había notado "algo raro en la rodilla", que definió como "una incomodidad", y que eso la había hecho jugar "algo insegura" y "con tensión".

Let's go for another match tomorrow! ??



Vamos a por otro partido mañana! ??



?? @badmintonphoto#PuedoPorquePiensoQuePuedopic.twitter.com/kBsECT9uC3