Ethan, el hermano de Kylian Mbappé, también abandona el PSG y busca equipo

Ethan Mbappé anunció este martes que sigue la estela de su hermano Kylian y dejará el Paris Saint-Germain el próximo 30 de junio, aunque no detalló cuál será su próximo destino.



"Te digo gracias y adiós PSG", señala el futbolista en un mensaje en Instagram, en el que se extiende en su agradecimiento al club donde ha estado los últimos siete años y ha disputado sus primeros minutos como profesional esta temporada.

"Con mi alma de niño y de aficionado desde que nací, te descubrí con unos ojos llenos de sueños. Fue hace casi siete años y estaba lejos de imaginar que íbamos a vivir juntos una aventura así".

"Fue el comienzo de siete años en los que mi vida diaria y mi corazón vibraron en rojo y azul. Siete años de encuentros que me han marcado para siempre. Siete años de preciosos recuerdos humanos y deportivos. Desde la tranquilidad de la infancia hasta mis primeros pasos como profesional, me diste las mejores bases para convertirme en el hombre y jugador que aspiro a ser".

"Por todo lo que me has dado, por todas esas personas sensacionables que has puesto en mi camino y por la manera en que me has hecho crecer, en nombre del amor sincero que te tengo, te digo gracias y adiós, PSG", escribió en una emotiva carta de despedida publicada en sus redes sociales.

El mensaje recibió la reacción de su hermano Kylian, que respondió con unos corazones.

La salida de Ethan, vinculada a la de Kylian

La marcha de de Ethan Mbappé en el PSG al final de su contrato se daba por hecha desde hace meses una vez que su hermano Kylian dejara claro que no iba a renovar su compromiso con el club parisino.

Kylian Mbappé y Ethan Mbappé celebran el título de Liga del PSG en el Parque de los Príncipes. CORDONPRESS

El centrocampista, de 17 años, ha llamado la atención de varios equipos franceses, entre ellos del Lille, según la prensa deportiva del país.

Ethan Mbappé, pese a ir convocado por Luis Enrique en un número destacable de partidos, tan solo ha podido participar en tres duelos de la Primera División francesa: jugó un minuto frente al Metz (jornada 17), 17 minutos ante el Lorient (jornada 29) y casi media hora en la última jornada, frente al Metz.

También participó en dos partidos de la Copa francesa y no llegó a debutar en la Liga de Campeones, donde fue convocado tan solo en el triunfo frente a la Real Sociedad por 2-0 en la ida de los octavos de final.