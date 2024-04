La estratosférica vuelta de Alonso que no entienden ni Aston Martin

El piloto Fernando Alonso (Aston Martin), que partirá quinto en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, ha resaltado que han mejorado sus prestaciones en Suzuka, donde hace seis meses estaban "a un segundo y medio" del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y ahora están "a cuatro décimas", y ha reconocido que ha hecho una última vuelta en Q3 "por encima de las posibilidades".

"Hace seis meses estábamos aquí en septiembre a un segundo y medio de Verstappen y ahora estamos a cuatro décimas, así que estoy muy contento por el paso del equipo. Por delante de los Mercedes, de un McLaren... Ha sido una buena crono", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de calificación.

Las mejoras de Aston Martin, que han permitido al asturiano hacer una impresionante vuelta final en clasificación, parecen haber funcionado. "Es difícil de saber hasta que analicemos todo. Creo que la mejor comparación es cuando ruedas un día con un paquete y otro día con el otro, como hice en mi caso, así que hoy por la noche analizaremos todos los datos. Ojalá sean positivos", apuntó.

"La verdad es que he sentido bien el coche. Hemos sido bastante competitivos en la crono y la verdad es que no me esperaba estar tan arriba, a cuatro décimas de la pole", continuó. "He hecho una última vuelta en Q3 un poco por encima de las posibilidades. Esta vez ha salido bien. En Melbourne, por ejemplo, perdí el coche en la curva 6 y lo dañé. Cuando estás en ese límite del bien y del mal puede salir cara o cruz. Hoy salió cara, pero ha sido emocionante", finalizó.

Ni su propio equipo se esperaba una prestación como la que ha protagonizado este sábado en Suzuka el asturiano. Y más teniendo en cuenta que su compañero Lance Stroll ni siquiera pudo pasar la Q3 y saldrá decimoctavo. Alonso reconocía a sus mecánicos que no sabía como exprimir más el Aston Martin para poder ir más rápido. Sin embargo, fue capaz de hacer magia y sacar más de un 100% a su monoplaza para situarlo más allá de sus límites. Mike Krack, jefe de equipo de la escudería se mostró muy sorprendido por la actuación de su piloto: "Nos dijo que no podía ir más rápido y aún así lo hizo. Es muy fuerte".

Carlos Sainz peleará por el podio

Carlos Sainz (Ferrari), que saldrá cuarto, se ha mostrado convencido de que este domingo en carrera luchará "por el podio" con el británico Lando Norris (McLaren), con su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) y con los Mercedes, y considera que los Red Bull están "fuera del alcance".

"Creo que hemos ido un poco más descargados que Red Bull, nuestro ritmo de carrera parece un poco mejor de lo que debería ser. Pelearemos por el podio con Lando, Fernando y los Mercedes", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de calificación en el Circuito Internacional de Suzuka.

"Solo Fernando, el resto no hemos mejorado, además he hecho una vuelta tan buena al principio de la Q3 que sabía que iba a ser muy difícil bajarla. Creo que hemos hecho unas vueltas muy buenas, ahora a pelear por el podio mañana, a ver si Lando se nos acerca un poco. Los Red Bull están fuera del alcance", finalizó.