La estatua de Cristiano Ronaldo en Times Square por su 40 cumpleaños que hace furor entre los newyorkinos

Una estatua de más de tres metros de Cristiano Ronaldo ha hecho furor en Nueva York después de que fuera colocada en Times Square con motivo de los 40 años del futbolista portugués.

La figura mide 3,6 metros, está hecha en bronce y coloreada con los colores de Portugal: rojo y verde. Ronaldo lleva el número siete tanto en el dorsal de la camiseta como en el pantalón donde además se ve el escudo de Portugal.

Ronaldo aparece en postura de mandar callar, supuestamente, tras anotar un gol.

La estatua es obra de Sergio Furnari, un popular escultor italiano, cuya obra más representativa es su icónica "estatua de la hora del almuerzo en lo alto de un rascacielos".

Cargando…

El monumento está montado sobre un camión para realizar una gira mundial. La escultura pretende "inmortalizar la esencia de Ronaldo no solo como deportista, sino como un icono cultural que ha inspirado a miles de millones de personas en todo el mundo. La creatividad es un arte y un sacrificio. Tienes que ser capaz de ponerte en una posición en la que puedas entregarte completamente, tanto emocional como económicamente. No importa cuánto talento tengas, si no das todo lo que tienes, no obtendrás nada. He gastado millones de dólares, miles de horas de trabajo y una inmensa cantidad de trabajo que no puedo calcular", aseguró Furnari, para el que CR7 va más allá del deporte: "Cristiano Ronaldo es más que un jugador de fútbol; es un símbolo de perseverancia, excelencia y unidad global que me inspiró a crear esta obra maestra".