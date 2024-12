Estados Unidos manda en un once ideal femenino con presencia española

Once ideal del año 2024 para la IFFHS en el fútbol femenino

Las barcelonistas Aitana Bonmatí, doble Balón de Oro y premio The Best, y Salma Paralluelo, figuran en el once ideal de 2024 de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

España es el segundo país con más representantes en el equipo del año tras Estados Unidos, cuya selección se impuso en los pasados Juegos Olímpicos, mientras que el Barcelona también aporta a la extremo noruega Caroline Graham Hansen.

El once ideal está formado por Alyssa Naeher (USA/Chicago Red Star), Tarciane (BRA/Houston Dash), Glodis Viggosdottir (ISL/Bayern Múnich), Naomi Girma (USA/San Diego Wave), Aitana Bonmatí (ESP/Barcelona), Lindsey Horan (USA/Olympique Lyon), Caroline Graham Hansen (NOR/Barcelona), Trinity Rodman (USA/Washington Spirit), Sophia Smith (USA/Portland Thorns), Salma Paralluelo (ESP/Barcelona) y Barbra Banda (ZAM/Orlando Pride).