La estadística negativa con los penaltis que condena a Lewandowski

El Barça visitó este domingo al Sevilla en el Sánchez Pizjuán con el objetivo de seguir al Real Madrid y recuperar el liderato tras la victoria merengue de anoche ante el Villarreal.

El choque comenzó de lado local gracias al penalti marcado de Alexis Sánchez tras la acción de Araujo con Isaac Romero, y a eso hay que sumarle el tanto del propio Isaac Romero para poner el 2-0 en el marcador, sin embargo, Rashford, uno de los mejores jugadores blaugranas en el choque, puso el 2-1 antes del descanso.

penalti lewandowski

Januzaj, en el minuto 74, y en la primera acción en la que ha participado ya que entró un minuto antes en el terreno de juego, cometió penalti sobre Balde al derribarle dentro del área. El colegiado Muñiz Ruiz no se lo pensó y señaló la pena máxima.

El encargado de lanzarlo fue el polaco Robert Lewandowski, pero su lanzamiento se fue fuera, rozando el poste de la portería de Vlachodimos.

Como señaló nuestro compañero Pedro Martín, este es el tercer penalti que falla Lewandowski desde que llegó al FC Barcelona.

El polaco ha lanzado 16 penaltis en total, y ha fallado 3 (un 19%)