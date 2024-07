España no renunciará a que la final del Mundial 2030 se juegue en el Bernabéu por más sedes

Siguen conociéndose detalles de cómo va a ser el Mundial 2030 que organizarán de forma conjunta España, Portugal y Marruecos y del que aún no se ha oficializado el reparto de sedes y donde se jugará la final. Según ha informado Isaac Fouto, la RFEF tiene claro que no va a negociar que el partido por el título no se juegue en el Bernabéu a cambio de tener más sedes.

España presentó en su momento 11 sedes y va a intentar hasta el final meter a Valencia y Vigo para alcanzar las 13, pero no lo hará a cambio de la final. Es decir, desde la candidatura se prefiere renunciar a tener dos ciudades más a que la final no se juegue en el Bernabéu y que el partido se lo lleve Marruecos.

Los dirigentes de la FIFA serán los que luego tengan que aprobar las sedes propuestas por los países. Para el Mundial 2030 se esperan un total de 21, aunque la FIFA no quería más de 18. España presentará 13, Portugal 3 (Oporto y los estadios de La Luz y José Alvalade en Lisboa) y Marruecos hasta 6 (Tánger, Casablanca con el megaestadio de 113.000 espectadores, Rabat, Agadir, Marrakech y Fez).

En un primer momento España anunció 15 sedes y 13 estadios. La primera en quedarse por el camino fue Gijón ante la imposibilidad de acometer las reformas de El Molinón. Las siguientes serían Vigo y Murcia y la última podría ser Valencia. Son sedes seguras: Camp Nou, Cornellá-El Prat, San Mamés, Reale Arena, Santiago Bernabéu, La Cartuja, Metropolitano, Málaga, La Romareda, Gran Canaria y Riazor.