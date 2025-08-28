España debuta con un ridículo ante Georgia

España no ha arrancado el Eurobasket como pensaba. Los de Scariolo cayeron ante Georgia, una selección teóricamente inferior, que fue mejor de principio a fin y basó su victoria en una superioridad enorme en el rebote. Falta de ideas en ataque y sin conseguir detener a Mamukelashvili en defensa. El debut se resumió en una dura derrota, que complica el basket average, de la que habrá que levantarse para seguir en el torneo.

La actual campeona de Europa ha tenido un mal estreno en Limassol y no ha dejado su mejor imagen en un partido donde casi siempre ha ido por detrás en el marcador y donde ha pagado sus errores en ataque ante la física e intensa defensa del combinado georgiano que ha terminado de romper el choque a su favor en el tramo final para ganar además con una cómoda renta.