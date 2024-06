El Atlético de Madrid recupera parte de su historia: el 'fichaje' más ilusionante de la temporada

El regreso más esperado para la afición del Atlético de Madrid. Desde hace unos meses se puso en marcha un proceso de transición complejo y que tardará varios meses en completarse para recuperar parte de su historia con la vuelta al antiguo escudo. La noticia será oficial a partir del próximo 1 de julio, fecha que dará comienzo al inicio de otras etapas necesarias para ultimar el cambio.

El equipo estrenó escudo en el año 2017, con la oposición de la mayor parte de la afición. A partir de ahí, se ha mantenido una tensa relación entre directiva y afición. Los hinchas colchoneros han reprochado durante estos siete años la decisión tomada de manera unilateral por parte del club sin tener en cuenta la opinión de una parte muy importante del Atlético de Madrid, sus socios.

El Atlético de Madrid recuperará su antiguo escudo a partir de la temporada 2024/2025 Un 88,68% de los socios participantes en la votación decidieron retornar al anterior escudo. A partir del 1 de julio de 2024 el club recuperará su antigua insignia. 30 jun 2023 - 14:55

A la izquierda el escudo del Atlético de Madrid recuperado, a la derecha el vigente desde 2017.

No había partido en el que la afición no se dirigiese al palco de personalidades ocupado por Enrique Cerezo para entonar un cántico: "El escudo no se toca". Una muestra de que el escudo es mucho más que un simple logo para los rojiblancos que acuden cada fin de semana al Cívitas Metropolitano, es un emblema.

Ante los continuos reproches el club decidió actuar en septiembre de 2023. Para ello, se inició una consulta que permitió a los socios votar entre el escudo actual, en aquellos momentos, y el escudo anterior, para decidir cuál de los dos debía representar al club. En total, 77.690 socios ejercieron su derecho a voto y un 88,68% optó por la vuelta al escudo anterior. Los socios hablaron y el Atlético de Madrid puso en marcha los procesos para realizar el cambio pertinente.

Los primeros pasos

Una vez terminada la temporada a finales de mayo comenzaron los primeros cambios. La bandera del Cívitas Metropolitano que ha ondeado desde su inauguración y es el punto de encuentro para miles de aficionados, era sustituida por otra de idénticas dimensiones pero que lucía ya el escudo elegido por los socios.

Un paso celebrado por la afición y que ha continuado con el cambio en la imagen del perfil del Atlético de Madrid en la redes sociales de X e Instagram. Las publicaciones se han llenado de comentarios positivos entre los que destaca la figura del ex futbolista rojiblanco Pablo Futre. El luso, que militó en la plantilla rojiblanca durante ocho años y se convirtió en una figura histórica, ha dejado constancia de su ilusión ante la vuelta del escudo. "Bem-vindo a casa amigo", escribió a través de su cuenta y acompañó la frase de corazones rojos y blancos.

La imagen de Torres

Este año los aficionados colchoneros están de suerte. No solo las camisetas rojiblancas volverán a lucir el escudo anhelado, si no que la imagen de su leyenda Fernando Torres protagonizará el carné de socios de la próxima campaña. Una imagen que cada año se renueva para homenajear la trayectoria de grandes figuras del Atlético de Madrid y que en la temporada 2024/2025 permitirá a los socios recordar a "El Niño", aquel que cautivó a muchas generaciones atléticas.