El escándalo sexual de Kyle Walker que pone en aprietos a Inglaterra a dos días de la final

En enero de 2024 se descubrió que Kyle Walker, jugador del Manchester City, había sido infiel a su mujer Annie Kilner, con quien tiene cuatro hijos. Sin embargo, el asunto fue todavía a más cuando se dio a conocer que la persona con la que la había engañado era su exnovia Lauryn Goodman, con quien además ha tenido dos hijos recientemente.

Este escándalo, sobre el jugador llegó a reconocer que "había tomado decisiones estúpidas" y que su matrimonio estaba "prácticamente finiquitado", ha vuelto ahora a resonar con fuerza en la concentración inglesa a escasas horas del partido frente a España en la final de la Eurocopa 2024.

La situación ha vuelto a ocupar todas las portadas de la prensa inglesa estos días por una cuestión delicada: ambas mujeres y familias han viajado a Alemania para apoyar al jugador. Desde Inglaterra destacan el hecho de que la seguridad del equipo no permite acercarse a la amante a las zonas dedicadas a las familias de los jugadores.

Además, desde el Daily Mail apuntan que "Lauryn Goodman es vista como una alborotadora desde dentro de la concentración inglesa y la peor pesadilla de Annie fue encontrarse con ella. Se hablaba de que los asientos de Lauryn estaban a menos de 100 metros de distancia y que Annie no quiere tener absolutamente nada que ver con ella".

Kyle Walker celebrando la victoria de Inglaterra sobre Países Bajos en la semifinales de la Eurocopa 2024. | EFE





Los escándalos sexuales de Kyle Walker

No solo es que Walker haya tenido dos hijos con su amante, sino que parte de su carrera deportiva se ha visto marcada también por sus excesos y polémicas fuera del campo. Durante el confinamiento debido al covid en 2020, el jugador fue cazado saltándose las normas que obligaban a permanecer en casa al tener un encuentro sexual con dos prostitutas, según desveló 'The Sun' en su momento.

Por otro lado, en 2023 Walker fue pillado en un bar besándose con una mujer que no era su esposa y tocándole los pechos, mientras él tenía los pantalones bajados. El vídeo fue filtrado y publicado por el mismo diario y se llegó a informar en el 'Daily Mail' que se podría abrir una investigación policial al exhibirse en público con los pantalones bajados, lo que hubiera supuesto una condena de hasta dos años de prisión.

Sobre este hecho se pronunció su mujer Annie Kilner después de conocerse la noticia, compartiendo en sus redes sociales un mensaje que se trataba de una indirecta clara al jugador entrenado por Pep Guardiola: “Creo que es importante recordar que no importa lo bueno que seas con las personas, no las hará buenas contigo. Llega un momento en que tienes que dejar de cruzar océanos por personas que no saltarían charcos por ti”, comentó la modelo en sus redes sociales.