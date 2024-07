El escándalo que ha dejado fuera de los Juegos Olímpicos a 'la reina de las amazonas'

La jinete inglesa Charlotte Dujardin no competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras ser investigada por un vídeo que supuestamente la muestra golpeando en las patas con un látigo al caballo de un alumno en una sesión de entrenamiento. La plurimedallista olímpica afirmó que cometió "un error de juicio" en el suceso filmado hace cuatro años, que reveló inicialmente la página web neerlandesa horses.nl.

De acuerdo con la agencia británica PA, la denuncia ante la Federación Internacional de Deportes Ecuestres (FEI) y la Federación Ecuestre Británica (FEB) provino de un abogado neerlandés en representación de un cliente. "Ha surgido un vídeo de hace cuatro años que me muestra cometiendo un error de juicio durante una sesión de entrenamiento", dijo la deportista en un comunicado a la PA.

