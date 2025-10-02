Escándalo en el ciclismo español: Graban a un profesional cometiendo graves infracciones de seguridad en una peligrosa carretera

Francisco Galván, más conocido como Kiko Galván, es un ciclista profesional de 27 años del Kern-Pharma, equipo español que milita en la categoría Pro Tour, la segunda división del ciclismo. Este sprinter catalán es profesional desde el 2020, tiene como mejor resultado un tercer puesto en el Grand Prix La Marsellesa (2022 y 2025) y llegó a correr la Vuelta a España en 2022 con su equipo.

Este jueves su nombre se ha vuelto viral después de que apareciera un vídeo suyo en las redes sociales cometiendo diversas imprudencias en su bicicleta por una de las carreteras más peligrosas de Cataluña. En el vídeo, difundido por Circuliperladreta se le puede ver en su bici y ataviado con el maillot del Kern Pharma mientras salta los separadores entre un carril y el otro en una bajada de la BP 1417, conocida como la Arrabassada.

El vídeo ha causado un gran revuelo y le ha generado numerosas críticas, más aún por su desempeño como ciclista profesional. Y es que se trata de una zona muy peligrosa, de muy mala visibilidad y se le ve realizando los saltos en curvas en las que no se ve si llega otro vehículo de frente.

De hecho, su equipo se ha visto obligado a emitir un comunicado en el que critica duramente su acción, pide disculpas por lo ocurrido y muestra su indignación ante las imágenes: "El equipo está tomando medidas de carácter disciplinario con el ciclista involucrado para garantizar que no se vuelvan a repetir".