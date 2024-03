Escándalo en Alemania con el polémico empujón de Vinicius a Orban: "Estrangulador"

El Real Madrid pasó a los cuartos de final sufriendo ante el Leipzig en Santiago Bernabéu. Un empate (1-1) con el decisivo tanto de Vinicius a pase de Bellingham en el minuto 65 de partido. Sin embargo, el brasileño también protagonizó la acción más polémica del partido. El delantero fue a la presión de la salida del balón del conjunto alemán y primero chocó con Orban, que era el que tenía la pelota en ese momento. Cuando el defensa se levantó, Vinicius se acercó y le empujó a la altura del cuello.

Empujón de Viniciuis a la altura del cuello a Orban.





El colegiado principal del encuentro Davide Massa señaló tarjeta amarilla y su decisión dio mucho de lo que hablar durante los siguientes minutos y al término del encuentro. En Alemania se habló más de la acción polémica del delantero brasileño hacia el capitán del Leipzig que del propio resultado del partido. Escandalizados con el castigo del árbitro por el incidente, no entienden la decisión y en los medios del país cargaron contra el delantero. Bild fue el más tajante y expuso "éscandalo por el estrangulador Vinicius".

Willi Orbán habló en Sky Sports Austria y no entendió la no expulsión de Vinicius. "Por desgracia,los árbitros no tienen la valentía de expulsar a estos jugadores. Era de roja directa. Me agarra del cuello con las dos manos. Es una falta de respeto, si fuera al revés y cogiera por el cuello a un jugador del Real Madrid, hubiese sido expulsado al cien por cien", explicó el capitán del Leipzig.