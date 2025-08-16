La Eredivisie encuentra a su Lamine Yamal

Jadiel Pereira da Gama, centrocampista defensivo del PEC Zolle, batió el récord de precocidad de la historia de la Eredivisie de Países Bajos, al debutar con 15 años y 243 días en el partido contra el Telstar.

El jugador neerlandés batió la marca que tenía establecida desde el 22 de noviembre de 1959 Wim Kras, que jugó con 15 años y 290 días, cuando este viernes se estrenó en el torneo con el Volendam.

Jadiel Pereira da Gama saltó al campo del 711 Stadium, donde juega como local el Telstar a los 88 minutos en lugar de Sherel Floranus. El Zwolle venció por 0-2 y está en lo alto de la tabla con seis puntos tras dos jornadas.

Cordon Press Jadiel Pereira da Gama salta al campo y se convierte en el más joven de la Eredivisie.

Internacional sub-16 neerlandés, ya había tenido la oportunidad de jugar en tres amistosos este verano, ante el Dundee United, el Kaizer Chiefs y el Portsmouth y fue convocado en el encuentro de la primera jornada liguera ante el Twente, pero se quedó en el banquillo.