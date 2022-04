Pepe Domingo Castaño: "No lo van a creer, pero fuimos a Londres; ¡Gracias Londres, gracias España!"

"No lo van a creer, pero fuimos a Londres", así comenzó 'La Leyenda' Pepe Domingo Castañoel programa de este sábado de 'Tiempo de Juego'.

INICIO DEL VIAJE

Tiempo de Juego se desplaza a Londres para la firma de libros de Pepe Domingo Castaño Pepe Domingo Castaño firmará su libro 'Hasta que se me acaben las palabras' este jueves en Londres. Ha viajado junto a él todo el equipo de Tiempo de Juego para acompañarle. 31 mar 2022 - 11:29

"Era un jueves 31 de marzo por la mañana, a eso de las 9.50h (malditos aquellos que eligieron esta hora) embarcamos en un avión de Iberia después de pasar unos trámites que te quitan las ganas de viajar, pero viajamos.

YA EN LONDRES

"Caía nieve, hacia sol, era Londres, circulan por la derecha, hablan y comen distinto pertenecen a una comunidad distinta. Los ingleses son distintos.

Fuimos directamente al hotel elegido por…Andrea Peláez. Tenía todo lo necesario. En el cogollo de la city londinense. Cerca de todo, pero lejos de todo a la vez

Fuimos a comer dos arroces, extraordinarios, con Quique Dacosta y su equipo".

VISITA A LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN LONDRES

"A las 17h llegamos puntuales 22 locos nadando entre la nieve, bueno caía poquito, a la embajada de España. Edificio maravilloso. Embajador perfectamente vestido, José Pascual, y nos presentamos en la embajada con zapatillas blancas, vaqueros, camisas…le pedimos disculpas y nos dijo: “Ya sé que sois así, así os quiero”.

FIRMA DE LIBROS

"Emocionado del cariño de la gente de la diáspora de esa Londres que también siente en español. Una fila interminable de gente bajo una fina de nieve que caía que esperaba parar entrar en el restaurante. Yo iba temblando. Cuando vi el espectáculo…la gente de la librería vendieron todos los libros. No sabes lo que te agradecieron que hicieras el viaje a Londres para ir a verles.Gracias Londres, gracias España".

Luego cena con Quique Dacosta, invitados por él. Y después de la cena…ya no cuento má. Gracias Londres".





DISCULPAS A LA AUDIENCIA DE EL PARTIDAZO DE COPE

"Quiero pedir perdón a la audiencia de EL Partidazo. Me pillaron contando una anécdota con el conductor de un taxi que se parecía a Parrita, que hablaba español y era Parrita. Creo que la risa es bueno y hacía años que no me reía tanto. Paloma no podía hablar tampoco".

PACO GONZÁLEZ: "CUANDO TE HACE SABER LA GENTE QUE ESTÁ FUERA QUE ERES UNA VÍA DE ENTRADA, TE SIENTES MUY IMPORTANTE"

El director de Tiempo de Juego también agradeció a todas las personas que acudieron a la firma de libros de Pepe Domingo Castaño: "Gracias a las cerca de 100 personas que se acercaron y que nos dijeron que no éramos radio, éramos hogar. Muchas parejas que fueron y que nos escucha la pareja completa y que a veces prefieren un partido malo. Cuando te hacen saber la gente que está fuera es una vía de entrada…te sientes muy importante. Y Quique Dacosta, qué majo, qué cercano, qué cariñoso, siendo como es…Mil millones de besos".

ANÉCDOTAS DEL VIAJE

Premio Amapola: "Hay a una misma persona que se le pierde el cinturón al pasar el control en Barajas. Apaga el móvil, y no sabe el PIN. Se confundió en la salida de Hitchrow y el premio amapola acabó con un ronquido. Dejó su móvil y sus llaves en la mesa de la embajada mientras que el embajador nos enseñaba las instalaciones. Se dice el pescado, no el pescador".

Luis Millán y el miedo a volar: “Preparación previa. Tengo un libro: “Feliz vuelo” y tiene todo lo que tienes que saber para todas las cosas que pueden pasar durante el vuelo".

Comida healthy: "Había una persona preocupada por la comida healthy y alguien le pidió a Quique Dacosta una kombucha".

La noche londinense: "Es 'guarrindonguis'. No dejaban entrar a una persona sola, seas hombre o mujer. Me pidieron el DNI, pasaporte y te cacheaban. Medidas extraordinarias".

Un hombre tirado en el suelo del hotel

-Luis Millán: "Cuando llegamos a la habitación había un hombre tirado en el suelo y pensaba que era Miguel Aguilar y era un inglés durmiendo en la puerta de la habitación de Andrea, Gemma y Ángeles".

-Pepe Domingo Castaño: "Llego al hotel, busco la habitación, no la encuentro y desde que subí en el ascensor, un hombre joven detrás de mí, sin hablar, no movía un músculo y cuando llegué, metí la llave, y el hombre allí,. Y no se iba, y seguro que ese es hombre".

La 'culpable' del viaje de 'Tiempo de Juego, Paloma García Ovejero

"Ya no me atrevo a ir a la embajada", así comenzó la correspondal de la Cadena COPE en Londres y siguió diciendo: "Ya no me llamo Paloma".

Paloma también quiso agradecer a las personas que ayudaron a que este viaje fuera posible y que "han estado entre bambilas y que lo hicieron todo fácil".

- Ignacio Peiró, Director de Instituto Cervantes en Londres

- Elena, la "bendita Librera de Spanish Boookshoop"

- Alberto Talavera, el responsable de la comunicación de Quique Dacosta con la ayuda de Alexandra

- David Trias, editor Aguilar con la ayuda de Irene Jiménez

- Jose Acorán, mártir del restaurante.

