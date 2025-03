El equipo español que Tomás Guasch ve candidato para ganar la Champions antes de meterse en cuartos: "Su portero sospechoso parece Arconada"

Venimos de una ronda emocionante para los equipos españoles inmersos en la pelea por un hueco en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Con un derbi ajustado en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Atlético de Madrid (2-1) y un triunfo convicente del Barcelona en Lisboa ante el Benfica, al que derrotó jugando con un futbolista menos durante casi todo el encuentro (0-1), hay motivos para pensar que cualquiera de los tres candidatos de nuestro país podrían estar, de sobra, en el cartel de favoritos para alzarse con título de campeones de Europa.

EFE Raphinha celebra el primer gol del Barcelona contra el Benfica.

Este jueves, dos 'hombres de fútbol' de la Cadena COPE se atrevieron con el reto: ¿A quién de los tres ves ganando la Liga de Campeones suponiendo que el ganador final es un equipo español?

Emilio Pérez de Rozas se divirtió imaginando lo que puede suceder y por eso propuso un juego: "Vamos a cambiar el rumbo de la historia, ¿vale? Puestos a imaginar, ¿por qué no imaginamos una final Atlético de Madrid-Barça? ¡Atlético de Madrid-Barça!", propuso como forma de que "el Atlético de Madrid se saque de encima el mono que tiene del enfrentamiento con el Real Madrid en la Champions, y el Barça".

EFE El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (d), se lleva el balón ante el defensa uruguayo del Atlético de Madrid, José María Giménez, durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Atlético de Madrid disputan hoy martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid

En esa hipotética final que plantea Pérez de Rozas, "el Barça acaba consiguiendo una Copa de Europa a la española, a lo máximo".

Por si alguien no se toma en serio su reflexión, matizó que, "en serio, yo quiero imaginar una final española con el Atlético de Madrid y el Barça. No sé si en Cataluña dirán que es una final española, pero es una final absolutamente fantástica".

la sorprendente respuesta de tomás guasch

Tomás Guasch se sumó también al juego. Su respuesta fue clara, firme y contundente: "El Barça, querido", dijo sin dudar.

Pero es que lo argumentó, con razones que están explicando el brillante momento del equipo que entrena Hansi Flick: "Al Barça le veo bien de juego, correcto de piernas, a tope de ilusión, es mucha hambre acumulada, bien de salud, pues sus bajas son asumibles", y se atrevió a meter en ese arsenal de buenas herramientas a Szczesny: "Incluso el portero sospechoso parece Arconada".

Cordon Press Wojciech Szczesny detiene un balón en el Benfica-Barcelona.

Por calendario, para el Barcelona, en la Champions, Guasch cree que "puede que juegue tres partidos serios en todo el torneo, la semifinal y la final. Y si no es su año, lo parece. El Atleti debe pensar parecido, sí. El Barça, hoy".

Sin embargo, Guasch no quiso terminar su reflexión sin hacerle un guiño al Real Madrid con su particular tono desenfadado: "Pero si al final vuelve a ser campeón el Real Madrid, no acudáis al Tribunal Constitucional, que mucho trabajo tiene y tendrá", finiquitó.

La pregunta, lanzada en las red social X de Deportes, COPE, repartió los votos de la siguiente manera: de entre los tres candidatos españoles, un 42% ve campeón al Barcelona, muy seguido con casi el mismo porcentaje de votos al Real Madrid. El 16% restante optó por el Atlético de Madrid.

La vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones se celebra la próxima semana: el primero de los tres españoles en entrar en liza será el Barcelona, que recibe al Benfica el martes 11 de marzo a las 18.45 horas. Por otra parte, el Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentarán en el Metropolitano el miércoles 12 de marzo a las 21 horas.