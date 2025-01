El entrenador que Maldini apunta para el Real Madrid: "Fue sorprendente"

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti fue diana de las críticas tras la derrota del equipo blanco en la Supercopa de España por 5-2 ante el Barcelona. Derrota que se unía al encuentro de LaLiga en el Santiago Bernabéu, donde los merengues cayeron por 0-4 ante los de Hansi Flick, y también a la irregular temporada que está realizando en la Liga de Campeones donde ha sumado tres victorias y tres derrotas en seis partidos.

El pasado jueves el Real Madrid recibió al Celta en los octavos de final de la Copa del Rey. Era la primera vez que los de Ancelotti jugaban en el Bernabéu tras la debacle de la Supercopa de España, y la afición madridista dejó palpable su enfado con algunos jugadores y también hacia un técnico italiano que llegó a recibir pitos por parte de sectores de la grada.

CORDONPRESS Carlo Ancelotti, en el banquillo durante el Real Madrid-Las Palmas

Sin embargo, la clasificación para los cuartos en el torneo copero - no sin sufrimiento y con polémica - más la victoria ante Las Palmas, que se unió a los pinchazos del Atlético de Madrid y Barcelona, parece que ha traído algo más de tranquilidad a la figura del entrenador italiano.

El propio Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al choque de este miércoles ante el Salzsburgo, y dejó un mensaje claro sobre su futuro.

"Quiero ser muy claro, la fecha de salida de este club no la voy a decidir nunca en mi vida", respondió cuando se le trasladó una información que asegura que ha decidido no continuar la próxima temporada como entrenador del Real Madrid.

EFE Carlo Ancelotti, durante la entrega de trofeos al Barcelona en la Supercopa de España

"Sé perfectamente que llegará ese día, pero cuando pueda ser no lo sé, no lo decido yo. Puede ser mañana después del partido, al siguiente, en un año o en cinco. No lo sé, pero tengo una ventaja y un objetivo. Florentino estará otros cuatro años y él me conoce muy bien. El objetivo es alcanzar los cuatro años de Florentino y hacer una despedida los dos juntos con todo el cariño del mundo", dijo.

La figura del entrenador del Real Madrid, sea quien sea, siempre es custionada, y más cuando los resultados no son buenos. Siempre suenan diferentes nombres y el que ha sonado con más fuerza para llegar al Real Madrid en algún momento, cuando Ancelotti se vaya, es el del técnico del Bayer Leverkusen, el exjugador del Real Madrid Xabi Alonso.

El propio Xabi Alonso, que se encuentra en Madrid para jugar ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, advirtió este lunes de que "no" puede decir "absolutamente nada" de su futuro en medio de la temporada y se mostró agradecido por el cariño que recibe de los aficionados del Real Madrid, con los que el "lazo es muy fuerte" de su etapa como jugador del club blanco de 2009 a 2015.

Gregorio Lopez Carlo Ancelotti posa junto a Florentino Pérez en su presentación como entrenador del Real Madrid en 2014.

"Si ninguna duda, no sé si la temporada que viene", pero "en algún momento veremos a Xabi Alonso entrenando al Real Madrid", confesó el experto en fútbol internacional de la Cadena COPE Julio Maldonado 'Maldini' en el programa Deportes COPE en La Tarde con José Luis Corrochano.

Por otro lado, Maldini reconoció que para él "fue sorprendente" que el de Tolosa siguiera una temporada más en el Bayer Leverkusen, teniendo ofertas del Liverpool o Bayern.

