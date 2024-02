El entrenador del Leipzig está convencido de que Bellingham hará todo para estar en la vuelta: "Lo conozco"

El entrenador del RB Leipzig, Marco Rose, aseguró este lunes que no creerá que el centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham es baja "hasta que llegue mañana al estadio" para disputar la ida de octavos de final de la Champions, un duelo para el no temen "a nada" ni "a nadie", aunque advirtió que deben "concentrarse en todos" los jugadores merengues para ser "competitivos".

"No creeré que (Bellingham) es baja hasta que llegue al estadio mañana, hará todo lo posible por jugar un partido de Champions. Puede ser que vea a otros médicos, no se sabe. Pienso que ha llegado al equipo adecuado y nos ha sorprendido su rendimiento, con muchos goles, un rendimiento increíble", analizó el técnico en la rueda de prensa previa al Leipzig-Real Madrid de este martes (21.00 horas).

Rose coincidió con el centrocampista inglés en el Dortmund en la temporada 2021-2022, cuando descubrió que es "un gran chaval, con gran mentalidad". "Si no juega, hay otros como Brahim o puede que jueguen en un 4-3-3 con Joselu en ataque. Hay detalles pequeños en el juego del Madrid que cambiarán, es un jugador muy importante", dijo sobre su ausencia por una lesión de tobillo.

Sin embargo, el entrenador de los alemanes insistió en que no le temen "a nada", ya que se alegran de jugar este tipo de partidos. "Por esto hemos luchado, para estar aquí, en octavos. Es un rival excelente, la última temporada el partido fue de otra forma, sin Vinícius, pero ha vuelto y da mucha calidad al equipo", recordó.

"Están en buen momento. Ellos saben lo que significa jugar esta competición y ganarla, debemos concentrarnos en todos: Brahim, Rodrygo, Kroos, Modric, son todos excelentes. Pero tenemos una buena plantilla, buenos jugadores. Vamos a dar todo en el campo y a aprovechar nuestras ocasiones. Queremos sacar un buen resultado en la ida, queremos ser competitivos. No tememos a nadie", agregó.

Concretamente, destacó el estado de forma de Vinícius, un jugador que "juega por fuera y por dentro", que "quiere el balón, hace muchos duelos, quiere marcar y marca". "Es muy difícil pararle", reconoció. "Si juega Joselu, es muy bueno por arriba. Y tienen otros jugadores que pueden hacer gol. Hablamos del Real Madrid, es de los más fuertes de Europa en este momento. Queremos enfrentarles, en posesión, crear oportunidades", dijo.

