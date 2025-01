El enfado de Unai Simón contra la grada de animación de San Mamés por la huelga: "Si no quieren animar que se queden en su casa"

El pasado 16 de enero la Grada de Animación de San Mamés se declaró en huelga indefinida de animación para los partidos que el Athletic juege como local. El grupo llamado Herri Harmalia anunció que no coordinará los ánimos hacia su equipo como medida de presión hacia la directiva bilbaína por la "represión" que dicen padecer.

Ernesto Valverde en la previa del partido de la Copa del Rey contra Osasuna fue preguntado por el tema y comentó: "Si estamos todos juntos, siempre somos más fuertes".

Y agregó: "Nuestra labor es salir al campo, llegar allí y tratar de que toda la gente de San Mamés no anime. No es una situación que nosotros podamos manejar".

Y este domingo, tras el empate contra el Athletic, Unai Simón ha sido más contundente con esos seguidores que han decidido no apoyar al equipo. "Vivir la situación que estamos viviendo en la afición, sinceramente, es una mierda", afirmaba el portero rojiblanco.

Y añadía: "No nos sentimos para nada identificados con lo que está ocurriendo y lo que me toca las narices muchas veces es el hecho de que los jugadores no tenemos la culpa de lo que pasa y somos los perjudicados".

El portero iba más allá en su crítica y comentaba: "Siempre decimos que tenemos una de las mejores aficiones del mundo y hoy en día no se ha dejado animar a los que de verdad querían. Así que invitamos a esos que no quieren animar a que se queden en su casa".