Enfado en el sevillismo tras el despido de empleados con una larga trayectoria en el club

El Sevilla está realizando un plan de reajuste económico en el club a lo largo de los últimos meses, y las últimas noticias, tal y como publican numerosos medios locales como ABC Sevilla, son los despedidos de empleados con amplías trayectorias en el club como son Ernesto Chao, exentrenador de categorías inferiores, y Francisco Durán, más conocido como 'Paco, el carpintero'.

Por una parte, fue el propio Chao quien confirmó su despedido a través de las redes sociales. En cuenta oficial de 'X', Chao escribió lo siguiente a la vez que acompañaba el post con una imagen de recuerdo de su etapa sevillista.

"Esta mañana me recordaban está noticia de hace 9 años. Poco después mi Club me comunicaba mi despido por causas económicas, 21 temporadas después. Me voy con mucha tristeza, pero con la cabeza alta. Tras 19 temporadas en cantera y 2 temporadas en el Departamento de Seguridad", escribió.

"He de decir que he disfrutado muchísimo de todos los jugadores y compañeros que he tenido y estos 2 últimos años, he conocido un Departamento de Seguridad maravilloso, no os imagináis lo que trabajan y lo buenos que son. Me despido de la que ha sido mi casa 21 años, con cariño y con tristeza a partes iguales. Espero que seáis capaces de sacar nuestro Club adelante porque este Club es de todos sus aficionados y socios, de los que hoy paso a formar parte, pelear y trabajar sin descanso, que hay mucho trabajo por delante. ! Viva el Sevilla FC ! ", concluyó.

El Sevilla no ha hecho público ningún comunicado confirmando tales despido, pero sobre todo llama la atención el adiós a 'Paco, el carpintero', quien estuvo trabajando en el club desde los 16 años.

Junto a estos empleados, también se informa del despido de Victoria Molins, empleada del área de las tiendas oficiales. Estas decisiones se toman después de que hace algunos meses se decidiera no contar con Emilio de Dios ni con Fernando Navarro en el área deportiva.

La propia Victoria escribió lo siguiente en redes sociales: "Ahora estoy un poco más preparada...para poder expresar lo que siente después de varios meses de mucho dolor y sufrimiento. Los que me conocen saben por lo que estoy pasando, después de casi 20 años me despidieron de mi Sevilla FC, ese club por que el tanto trabajé".

Todas estas noticias han provocado la reacción de la Asociación de Pequeños Accionistas del Sevilla FC: "Ante las noticias de que el Sevilla FC, bajo la Presidencia de Jose M. del Nido Carrasco, está despidiendo en masa a trabajadores de la entidad. Solicitamos:

-Explicación exhaustiva y motivada de dichos despidos.

-Plan Estratégico y de Viabilidad empresarial emprendido.

-Si existe algún plan de reducción de salarios y emolumentos por parte del Consejo de Administración, en concreto de su Presidente y Vicepresidentes.

"Nos causa extrañeza todos los despidos acaecidos, dado que somos uno de los equipos más solvente en nuestra Liga, según palabras de nuestro Presidente", concluye el comunicado.