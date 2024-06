Un encapuchado estuvo toda la segunda parte del Alemania-Dinamarca en el techo del estadio

La segunda parte del Alemania-Dinamarca de octavos de final de la Eurocopa empezó con retraso. La primera ya se había detenido durante 25 minutos por una tormenta eléctrica sobre el Signal Iduna Park en el 35. Y en la reanudación también hubo problemas, que en un primer momento se achacaron a comprobaciones por la virulencia del fenómeno metereológico, pero que luego se ha sabido no tenían nada que ver con el tiempo.

Y es que justo antes de empezar esa segunda mitad se vio a Michael Oliver junto a los capitanes de ambos equipos, Kasper Schmeichel e Ilkay Gündogan mirando el techo del estadio en una llamativa imagen, mientras hablaba con ambos. Empezaron la especulaciones de que pasaba y la realidad superó todas las elucubraciones.

A man was ARRESTED after climbing up to the top of the stadium after Germany vs Denmark…



WOW. ?? pic.twitter.com/1O4dJiPQaK