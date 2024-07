La emoción de Rudy Fernández al acordarse de la promesa que le hizo a su padre: "Me ha dado energía"

Rudy Fernández volvió a vivir un carrusel de emociones en el partido en el que la Selección española de baloncesto logró sentenciar el billete para los Juego Olímpicos de París frente a la Selección de Bahamas.

Rudy Fernández, que ya se despidió del Real Madrid en una noche para la historia, volvió a ser cambiado por Sergio Scariolo a 11 segundos del final, cuando el público de La Fonteta se puso en pie para homenajear al jugador internacional, que jugará sus sextos Juegos Olímpicos este próximo verano en territorio francés.

Rudy Fernández, durante el Preolímpico de Valencia, con la Selección Española.





Rudy añade un nuevo hito en su palmarés: será el primer jugador de la historia del baloncesto en enlazar seis presencias olímpicas.



El capitán de la selección española estuvo veinte minutos en la pista en los que aporto nueve puntos, dos rebotes, dos asistencias y dos robos y un gran trabajo defensivo.

El pasado 4 de abril, el día de su 39 cumpleaños, el balear anunció que se retirará al final de la presente temporada pero apuntó que, tal y como le había pedido su padre poco antes de morir, intentaría que fuera en unos nuevos Juegos Olímpicos, que serían sus sextos, algo que nadie había logrado aún y que ahora se dispone a protagonizar para redondear una carrera que incluye ya 39 éxitos, entre títulos y medallas.

Rudy, emocionado, en Tiempo de Juego: "Mi padre, desde arriba"

Poco después de que finalizara el Preolímpico, con final feliz para España, Rudy Fernández atendió a Tiempo de Juego, en otra noche totalmente feliz: "Estoy muy feliz de lo que hemos conseguido. ¡Otra más! Lo que demuestra esta 'Familia' es que compite hasta el final y la recompensa es lograr otros Juegos Olímpicos".

Rudy echó la mirada atrás cuando Pilar Casado le calificó de 'Leyenda': "Uf... Tengo que beber agua... Desde 2004 que lo disfruté con mi hermana, en ningún momento me imaginé que estaríamos en 2024 a punto de vivir otros. Este es otro torneo más, para mí nuevo, que gracias a Dios ha salido lo mejor posible", comentó en alusión al Preolímpico.

Y además, se alegró de haber podido cumplir la promesa que prometió a su padre antes de que falleciera: "Creo que mi padre desde arriba me ha empuijado estos años para cumplir esa promesa. Me ha dado esa energía que me daba cuando estaba en la grada", recordó con mucha emoción.

"Siempre era exigente con sus hijos y desde arriba lo ha seguido siendo para lograr ese objetivo que le prometí cuando nos dejó", finalizó.

Rudy Fernández escribió en sus redes sociales, precisamente, un mensaje dirigido a su padre: "Esto es para ti, papá. Gracias", escribió.