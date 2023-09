Efmamjjasond González, el jugador 'calendario': las letras de su nombre son meses del calendario

El fútbol se ha globalizado hasta un punto tan grande que sirve para conocer historias muy curiosas de todo el mundo. Hasta un punto insólito. Las redes se hicieron eco, hace varias semanas, de uno de los nombres que más gracia han causado entre los aficionados, a raíz de un fichaje de un equipo de Sudáfrica.

En concreto, este verano, el Kaizer Chiefs sudafricano fichó a un delantero colombiano con un nombre surrealista: Efmamjjasond González. Muchos se preguntaron, en ese momento, cuál era el motivo de su nombre. Y es una historia única.

'Efmmamjjasond' viene de la primera letra de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Algo pocas veces visto y por el cual el colombiano ha recibido muchas bromas.

El motivo de su nombre no es otro que a sus padres, literalmente, les gustaban los doce meses del año, según ha reconocido el propio jugador en entrevistas. También ha revelado bromas y apodos al respecto. "Me llaman de cualquier manera: Jasond, Morocho, Calendario, Almanaque... en Colombia un profe me llamaba según el mes en el que estábamos. Por ejemplo, 'Febrero, definí'", aseguró, en todo humorístico, en una entrevista para el Diario Olé.

Una historia de lo más curiosa que ha despertado muchas bromas en redes sociales.