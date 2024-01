El duro relato de un oyente que superó un trastorno obsesivo-compulsivo: "Me duchaba 42 veces"

Según una encuesta realizada en el año 2023 por la Fundación Mutua Madrileña y Fad Juventud el 59,3% de los jóvenes manifiesta haber tenido problemas de salud mental en el último año. El estadio, realizado a más de 1.500 jóvenes de entre 15 y 29 años, refleja un aumento del tres por ciento (56,4%) en comparación con la del año 2021.

El pasado 10 de octubre, con motivo del Día de la Salud Mental, las dos entidades dieron a conocer las cifras de su Barómetro 2023 en lo referido a salud mental.





Encuesta sobre salud mental de la Fundación Mutua Madrileña y Fad Juventud

La enucesta, además, indica que alrededor de cuatro de cada diez jóvenes afirman experimentar síntomas asociados a la falta de salud mental, como cansancio o falta de energía (46,2%), sensación de estar triste o decaído/a (44,2%), problemas para concentrarse (44,9%), miedo ante el futuro (42,7%), poco interés por hacer las cosas (40,7%), problemas para dormir (39,2%) o ataques de ansiedad (37,8%).

El documento de ambas instituciones recoge que del tota del jóvenes que declaran estos problemas, solo dos de cada tres (62,5%) han pedido ayuda presional. Y que el principal motivo por el que las personas jóvenes dicen no acudir a esta ayuda es la cuestión económica.

En cuanto a los tipos de trastornos diagnosticados la mitad de los jóvenes reflejan al menos uno. Los más extendidos son la depresión (17,7%) y la ansiedad (15,9%). Pero también mencionan otros como TDAH (7,6%) o TOC (4,8%). En este último caso entra Jaume, un oyente de Tiempo de Juego que sufre Trastorno Obsesivo Compulsivo y que nos ha contado cómo lo superó.

Jaume (Mind Music Official Official).

¿Qué es el TOC?

El Trastorno Obsesivo-Compulsivo es un trastorno de ansiedad en el que se tiene pensamiento incontrolables y recurrentes. Las personas que lo sufren tiene síntomas desgastantes que consumen mucho tiempo y que pueden causar angustia considerable o incluso interferir en la vida diaria.

La experiencia de Jaume

Jaume, ahora, es Dj y productor musical. Pero en su juventud y durante cinco años sufrió TOC. "Llegué a ducharme 2 veces en un día durante esos cinco años e incluso me cambiaba de ropa unas 3600 veces", comenzó relantado a Paco González.

Y agregó: "Hace diez años no había tanto conocimiento como ahora e hicieron un estudio para ver lo incapacitante que era la vida de las personas con TOC y mi caso fue uno de los más altos".

Jaume, Mind Music Official Official en Instagram, consiguió superar el trastorno gracias a sí mismo y comentaba: "Me lo diagnosticaron a los 12 años, lo pasé muy mal. En seis meses se agravó rápidamente y fue algo muy duro. En aquel momento era un trastorno desconocido y mi salvación fue la música y el trabajo que hice conmigo mismo. Aunque sigo teniendo mis manías".

"Afortunadamente hoy en día ha evolucionado la cosa y se han desarrollado medicamentos y estudios que ayudan mucho", explicaba el oyente de Tiempo de Juego a Paco González.

Audio

Ante las preguntas del director del programa Jaume describió cómo era su caso: "Apareció por un pensamiento de mala o buena suerte. Si no me duchaba un número de veces concreto pensaba que algo le iba a suceder a mi familia o a mí. No repartía las duchas, me duchaba las 2 veces del tirón y tardaba unas cuatro horas. En mi caso todo lo que hacía debían ser número pares para cerrar un ciclo de buena suerte, porque para mí los impares era dejar la suerte abierta".

Por último el DJ contó cómo volvió a recar: "Hace tres años sufrí un accidente de moto que me dejó en silla de ruedas y recaí. Pero volví a salir y ahora me permito una serie de rituales de los que puedo desapegarme con facilidad".

