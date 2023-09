El duro castigo al que se expone el Barça si es condenado por cohecho: "Es como la pena de muerte"

Emilio Cortes, catedrático en Derecho Penal, ha analizado en Deportes COPE el nuevo auto del juez Aguirre en relación con el Caso Negreira, en el que el Barcelona pasa de investigado a imputado en el delito de cohecho. Además, también ha hablado sobre los registros que este jueves se han producido en la sede del CTA en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y en los que la Guardia Civil buscaba documentación relacionada con el mismo.

El abogado se ha mostrado muy sorprendido porque se ha considerado a Enríquez Negreira como "un funcionario". "Es alucinante", ha afirmado el jurista para reiterar que "lo siente", pero no puede decir otra cosa.

Ha explicado que el Artículo 24, párrafo II, del Código Penal está en contra de lo que ha hecho el juez Aguirre. Según este Enríquez Negreira nunca puede ser funcionario: "La instrucción no se puede hacer así a horcajadas. No se trata de llegar al final al delito de la forma que sea y llevándose por delante lo que sea", ha sentenciado.





Diferencias entre cohecho y corrupción deportiva

"El cohecho tiene la misma estructura que la corrupción deportiva", ha explicado. "Lo que pasa que el cohecho es un delito que solo pueden cometer autoridades y funcionarios y la corrupción deportiva la puede cometer prácticamente cualquiera".

La diferencia es que el cohecho al darse en el ámbito de la administración pública es extraordinariamente amplio en cuanto a las dinámicas comisivas. Por otro lado, la corrupción deportiva solo se comete cuando lo que se persigue es adulterar el resultado deportivo.

"Lo que el juez trata, a mi modo de ver de una forma absolutamente insostenible, es de ampliar el ámbito de la investigación diciendo ‘bueno me invento que este señor es un funcionario y por eso puede cometer cohecho y así ya me vale cualquier cosa’", ha asegurado un Emilio Cortés que ha vuelto a repetir que le parece "desconcertante" considerar funcionario a Enríquez Negreira.

En su auto el juez Aguirre deja claro que se considera funcionario público a todo aquel que, por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. Así le atribuye esa función a Negreira por el hecho de ser vicepresidente del CTA, incluido dentro de una RFEF que es una institución pública.

Posibles consecuencias penales para el Barcelona

La situación del Barcelona tampoco varía tanto porque para imputarle valía con la corrupción deportiva, aunque se difícil de demostrar. "Esto no va de decir aquí hay delito y voy a terminar demostrándolo. Esto funciona por indicios y el juez debe tenerlos para ir sosteniendo la construcción de la instrucción, pero esta no se puede hacer en base a sospechas", ha querido dejar claro Emilio Cortés antes de centrarse en las posibles consecuencias penales para el club azulgrana.

Si se demostrara que el Barcelona cometió este delito podría enfrentarse incluso a la disolución de la entidad. "Las personas jurídicas tienen pena de muerte", ha señalado el catedrático de Derecho Penal. "Cuidado con la responsabilidad penal de las personas jurídicas porque ya se ha disuelto alguna empresa", ha avisado.

"La disolución es una de las penas que lleva aparejada, por eso yo siempre he dicho que tienen pena de muerte. Para imputar al Barcelona antes de ayer había elementos suficientes, pero lo grande que es el cohecho hace que esa imputación se haga de una forma más ambiciosa", ha afirmado antes de finalizar apuntando que "al juez instructor se le ha metido en la cabeza que aquí había algo y está haciendo el procedimiento al revés. No ha llegado a algo a través de los indicios si no que pensando que había algo está buscando los indicios".