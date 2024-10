La dureza de Dinamarca dejó tocado a Lamine Yamal: "No te tengo miedo"

Lamine Yamal acabó con molestias físicas el duelo ante Dinamarca, en el que la selección española alcanzó el liderato del Grupo A4 de la Liga de Naciones con su triunfo, y será evaluado este domingo por los doctores para decidir si regresa a casa y es baja ante Serbia el martes en Córdoba.

Yamal abandonó el estadio Enrique Roca de Murcia con una clara cojera provocada por molestias en la pierna izquierda tras un partido en el que fue víctima de varias entradas duras. Jugó el encuentro prácticamente al completo, al ser sustituido en el tiempo añadido por el debutante Sergio Gómez.

Está siendo revisados por los doctores de la selección en la Ciudad del Fútbol y según los resultados se tomará una decisión junto al seleccionador Luis de la Fuente con su equipo técnico. España puede firmar el pase de ronda de la Liga de Naciones de manera matemática el martes ante Serbia en el Nuevo Arcangel de Córdoba.

De la Fuente fue preguntado por las entradas que recibió Lamine Yamal. "Lamine juega con una actitud excepcional, generando desequilibrio. Que le den patadas, esto es fútbol, tengo una amigo que dice 'qué quieren, besos'. Los rivales se emplean. Hay que aplicarse con la dureza que permite el reglamento. Ante futbolistas de este talento, esto es antiguo, se trata de intimidar, contacto. Eso es lo que pretenden, contra jugadores tan jóvenes, es la ley del fútbol, pero para eso está el árbitro. Tiene que acostumbrarse a eso y leer cuándo quitarse el balón antes", añadió.

De hecho nada más empezar el partido el zaguero del Leicester Viktor Kristiansen dejó un duro recado al azulgrana: "No pensé en si me sacarían una amarilla. Fue simplemente llegar y decir: 'Oye, yo también estoy en la pelea. No te tengo miedo'", reconocío tras el encuentro en el diario 'Ekstra Bladet'.