La dura reflexión de una leyenda de Brasil sobre la canarinha: "No tenemos ídolos"

Cafú, la leyenda brasileña, que tras ganar prácticamente todo en el mundo del fútbol, ahora intenta ayudar a mejorar la imagen del fútbol carioca para volver a lo que era antes. El mítico lateral derecho del Milan y de la Roma, entre otros equipos, ha concedido una entrevista a Globoesporte, en la que ha repasado varios aspectos de la actualidad del fútbol de su país.

Cafú trató el tema de la lucha contra el racismo de Vinicius Jr, con la que fue muy claro. "El racismo es cultural. Para mí es una cuestión de educación. El niño es un loro, repite lo que decimos. Entonces es una cuestión educativa. Molesta ver lo que le hicieron a Vini, es una situación delicada. Negro, salió de la favela, pobre, que conquistó el mundo, que de un momento a otro el mundo estuvo a sus pies. Cuando hablamos de racismo en otros países, tenemos que ver también el nuestro", indicó el exjugador.

"El racismo no está solo ahí fuera. También lo tenemos en nuestro país. Aquí también tenemos que luchar contra los nuestros, antes de hablar de países ajenos. Creo que lo más importante es el mensaje que envió Vini. Podemos luchar y lucharemos, pero tenemos que estar todos juntos. Es una plaga global. No es solo de un determinado país. Existe en todo el mundo y esperábamos que esto no pasara, pero acabó pasando en el fútbol", afirmó el exjugador brasileño.

el problema de la selección brasileña

Otro de los temas en los que ha querido incidir Cafú, que apoya la candidatura de Ronaldo Nazario a la presidencia de la CBF, ha sido la situación de la selección brasileña. "Durante casi 14 años dependimos de un solo jugador. Nuestro mejor jugador, nuestro mayor ídolo, era Neymar. Dime, ¿quién es hoy el ídolo nacional después de Neymar? Después de Neymar no teníamos ídolo, el fue el último", expresa.

"Y sabemos que si dependes de un solo jugador, no ganarás un Mundial. Es imposible. Hemos pasado 14 años dependiendo de Neymar. Hoy lo veo más repartido. Tenemos a Rodrygo, que es un tipo que asume la responsabilidad, también a Vinicius, a Raphinha...", sentenció Cafú.