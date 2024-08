Una de las citas del deporte español en los Juegos Olímpicos de París estaba en el encuentro de la selección masculina de fútbol. Los de Santi Denia buscaban la final olímpica ante el combinado nacional de Marruecos.

Un choque de semifinales de Juegos Olímpicos que recuerda a aquel duelo de octavos de final del Mundial de Catar de 2022 donde la selección de Marruecos eliminó al equipo entrenado, por aquel entonces, por Luis Enrique en la tanda de penaltis.

España elimina a Marruecos y jugará por ganar el oro olímpico Gran remontada de la selección española en la segunda parte. Los goles de Fermín y de Juanlu vuelven a meter a España en una final olímpica cuatro años después. 05 ago 2024 - 17:22

Después de la plata conseguida en los Juegos de Tokio, el equipo de Santi Denia busca un oro olímpico en fútbol masculino que no se logra desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92'.



La selección masculina no es la única que busca dar medalla a España en París. El equipo femenino también está semifinales del torneo olímpico. En este caso, el conjunto entrenado por Montse Tomé se mide a Brasil en busca de la final olímpica.

Clasificación a semifinales fue totalmente épico, después de ir perdiendo 2-0 ante Colombia y que se decidió finalmente desde la tanda de penaltis.

Las campeonas del mundo necesitan mejorar una imagen que no acaba de ser positiva en los Juegos Olímpicos si quieren conquistar el torneo en una partipación histórica, ya que era la primera vez que el equipo femenino disputaba el torneo olímpico.



Además de la selección masculina de fútbol, los ojos también estaban puestos en el equipo 3x3 del baloncesto femenino. Las jugadoras españolas se medían a Estados Unidos en busca de asegurar medalla para nuestro país, y así.



Un encuentro de infarto que se decidió en la prórroga con un tiro libre de Sandra Ygueravide y que puso el 18-16 final. Este equipo tiene asegurada la medalla pero va a por la de oro. Con estos dos metales, la delegación española tiene ya 11 medallas aseguradas.



Volviendo al fútbol y al equipo de Santi Denia, el choque ante Marruecos comenzó de lado africano gracias a un penalti cometido por Pablo Barrios sobre Amir Richardson. El colegiado Nyberg no vio la acción en un primer momento y fue a revisarla en el monitor del VAR y después de pocas tomas, marcó la pena máxima.



Una vez confirmado el penalti, el comportamiento de los jugadores de Marruecos dejaron que desear comenzado por el lateral del PSG Achraf Hakimi.

Hakimi se dirigió al portero de España, Arnau Tena, su compañero el equipo galo, para ponerle nervioso pero no en las mejoras formas. Depués de estas escena, y una vez marcado el penalti, el marroquí Rahimi se dirigió al guardameta para celebrarle el tanto en su cara.

Ambos jugadores, tanto Rahimi como Tenas vieron la cartulina amarilla. Todo este comportamiento fue criticado durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego con el equipo de comentaristas.

Tomás Guasch, por su parte, lamentaba que "con estos tíos hay que organizar un Mundial", Por otro lado, el exguardameta internacional Santi Cañizarres, fue muy crítico también con el combinado africano: "Entiendo esto sí Arnau ha sido el primero en entrar en polémicas, si no ha entrado en ninguna polémica, no tiene ningún sentido. Es de las jugadas más sucias que yo he visto".



