La dura crítica de una extenista a Carlos Alcaraz: "Su tenis es horrible..."

Carlos Alcaraz ha firmado un 2024 para el recuerdo. Ha tocado la gloria en Roland Garros y Wimbledon y ha sido plata olímpica, pero también ha vivido malos momentos como lo que la derrota en Cincinnati ante Monfils en la que acabó reventando la raqueta contra el suelo. Un año parecido a una montaña rusa con grandes picos y algunos bajones.

Una irregularidad que ha criticado Andrea Petkovic, extenista alemana, que llegó a ser novena en el ránking WTA y jugó unas semifinales de Roland Garros: “El único problema que veo en Alcaraz es que no tiene plan B, y eso es algo muy necesario y que el resto de sus rivales sí poseen. Sinner, Djokovic o Zverev saben jugar de formas distintas en función de sus sensaciones; diría que hasta Fritz tiene ese plan alternativo. Lo que a él le ocurre es que cuando está a su nivel más alto es el mejor jugador del mundo, pero cuando no está bien, su tenis es horrible. Se desordena, comete muchos errores, no es capaz de pelotear de fondo de pista, hace dobles faltas...", afirmó la alemana.

Petkovic ejemplificó su opinión citando a su compatriota Jakub Mensik, número 48 de la ATP: "Creo que Sinner jamás podría perder contra un tenista como ese, pero por contra, veo factible que Carlos cayera derrotado ante él si no tiene un día inspirado".