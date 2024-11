Mike Tyson desvela un episodio que le dejó al borde de la muerte

Todavía se sigue hablando del combate de boxeo que tuvo lugar en la madrugada del viernes al sábado entre Mike Tyson y Jake Paul en el AT&T Stadium de Arlington, en Texas (Estados Unidos).

Combate que recibió muchas críticas por parte de los aficionados que vieron esta pelea como una "pachanga" y que se llevó el famoso influencer por unanimidad después de ocho asaltos con una tarjeta de 80-72, 79-73 y 79-73.

EFE Jake Paul celebra el triunfo ante Tyson

Un día después de ese combate, han llamado la atención las palabras de Tyson en redes sociales donde ha dejado un duro testimonio.

En un mensaje en la red social 'X', Tyson apuntó que "esta es una de esas situaciones en las que perdiste pero aun así ganaste. Estoy agradecido por lo de anoche. No me arrepiento de haber subido al ring una última vez"

Una introducción que dio paso a la siguiente confesión: "Casi muero en junio. Recibí ocho transfusiones de sangre. Perdí la mitad de mi sangre y 25 libras en el hospital y tuve que luchar para recuperar la salud y poder luchar, así que gané".

Por ello, el mítico púgil está contento con poder haber luchado y que sus hijos le hayan podido ver encima del ring: "Que mis hijos me vean enfrentarme y terminar ocho rounds con un boxeador talentoso que tiene la mitad de mi edad frente a un estadio repleto de los Dallas Cowboys es una experiencia que ningún hombre tiene derecho a pedir. Gracias".

EFE Combate Jake Paul y Myke Tyson

Dejando esta confesión a un lado, Tyson aseguró lo siguiente tras el combate ante Paul, dejando la puerta abierta a futuras peleas: "No lo sé, depende de la situación, pero no lo creo", expuso. "Sabía que (Paul) era un buen luchador. No demostré nada a nadie, sólo a mí mismo. No soy uno de esos tipos que salen a agradar al mundo, sólo estoy contento con lo que puedo hacer".

Por su parte, Paul aprovechó sus comentarios posteriores al combate para rendir homenaje a su rival. "Mike Tyson, es un gran honor. Es el más grande que lo ha hecho nunca. Es un icono. Fue un honor luchar contra él. Era exactamente lo que pensaba que sería".

