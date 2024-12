La duda de Dani Senabre con el poder balsámico de la goleada del Barcelona en Mallorca: "El día del Brest..."

El Barcelona vuelve a encontrarse con la victoria en LaLiga, después de tres jornadas consecutivas en las que el debate y las opioniones por lo que pudiera estar sucediendo de puertas adentro en el vestuario ha estado a la orden del día.

Del partido adelantado de este martes frente al Mallorca también se pueden analizar diversas cuestiones, empezando por el once que puso de inicio Hansi Flick y lo significativa que ha resultado ser la vuelta de Lamine Yamal, superados sus problemas como consecuencia de un fuerte golpe en una de las piernas.

CORDONPRESS Imagen del once titular del Barcelona en Son Moix, en el partido adelantado de LaLiga frente al Mallorca

Solo el gol del empate del Mallorca, antes del descanso, amagó con volver a encender la luz de alarma, nada que no se arreglara con el ritmo de la segunda mitad, donde el 1-2 que consiguió Raphinha de penalti encauzó el partido de forma casi decisiva: con un Mallorca desanimado y un Yamal desatado con los centros de primera clase desde la clase, el Barcelona tuvo muy fácil finiquitar el partido en Son Moix con una goleada terapéutica.

Además, cabe destacar que el Barcelona vuelve a firmar una goleada en LaLiga, y lo hace sin su delantero referencia, Robert Lewandoski, que no solo no fue titular sino que no disputó ni un solo minuto.

¿borra la goleada las penas del barcelona?

Con el marcador de 1-5, parecen regresar las sensaciones previas al accidentado mes de noviembre por el que ha tenido que pasar el equipo de Flick.

Sin duda, la gran pregunta al final del partido es la que planteó Paco González durante la retransmisión del Mallorca-Barcelona en Tiempo de Juego: ¿Borra este resultado las penas que venía arrastrando el equipo? El guante lo recogió Dani Senabre.

"Sí, ya está, se acabó", respondió, conciso, Senabre, que después pasó a matizar: "Las penas, para siempre, para toda la temporada, desde luego no. Esto ya sabemos cómo va".

El comentarista de los partidos del Barcelona en Tiempo de Juego recordó lo que sucedió "el día del Brest", en el que el Barça ganó por 3-0, sin Lamine Yamal en la quinta jornada de la Champions League, y en el que "también parecía que se habían acabado las penas, y luego pasó lo de Las Palmas", cuando el equipo, en casa, sumó una derrota que permitió que tanto Real Madrid como Atlético de Madrid amenazaran seriamente un liderato que el Barça parecía tener bastante agarrado con las manos.

EFE Lamine Yamal mete un pase en Son Moix, durante el partido de LaLiga entre Barcelona y Mallorca

Sin embargo, el triunfo del equipo azulgrana hace que se acabe "el sufrimiento del partido de hoy, que al descanso no estaba nada claro" y donde "la banda derecha no aparecía".

Después, aparecio Lamine con varios pases "maravillosos", con un penalti forzado, y el gol Bueno, ya ha aparecido la MIM con dos pases maravillosos con el exterior, con un penalti forzado y los goles con los que finiquitó al Mallorca.

El único que se atrevió a puntualizar la opinión de Dani Senabre fue Fernando Evangelio, que cree que "el empate del Mallorca al descanso ha sido un espejismo, porque el Barça ha sido superior, muy superior", concluyó.