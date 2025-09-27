Dos periodistas peruanos se lían a puñetazos en mitad de un programa y obligan a cortar la transmisión

Surrealista suceso en el programa de la televisión peruana '¡Mira lo que habla!' después de que dos de los analistas se liaran a puñetazos obligando a cortar la transmisión. Todo después de un acalorado debate tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.

El debate fue subiendo de tono y acabó con Silvio Valencia y 'Chevaristo' intercambiando insultos hasta que llegaron a las manos. Ambos personajes empezaron a insultarse y expresar amenazas ante el asombro de los demás periodistas. Si bien el segundo se retiró del set, segundos más tarde regresó para golpear a Valencia; en dicho momento se cortó la transmisión. Es más, ahora mismo la edición ya no se puede ver en el canal oficial.