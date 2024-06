El Dortmund golea en las calles de Londres: 100.000 alemanes en la capital inglesa

Más de 100.000 aficionados del Borussia Dortmund se congregarán este sábado en Wembley y sus alrededores para vivir la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. El grueso de la expedición alemana aterrizó este sábado en la capital londinense y se distribuirá entre los que vayan a Wembley y sus alrededores y aquellos que estén en la fan zone ubicada en Hyde Park.

La policía Metropolitana de Londres ha desplegado un dispositivo especial de cara al partido que incluye la presencia de más de 2.000 policías. Para reforzar la seguridad en la ciudad y que no se repitan las bochornosas imágenes de lo acontecido en la final final de la Eurocopa entre Inglaterra e Italia en 2021, unos 400 agentes han llegado de fuera de Londres.

"Queremos que los aficionados que visiten Londres puedan tener una experiencia segura y disfrutable", Louise Puddefoot, la comandante al cargo de las acciones policiales este fin de semana. "Habrá una importante presencia policial, no solo en Wembley, sino también en las fan zones y en otros eventos. Todo aquel que vea algo sospechoso o que esté preocupado por la seguridad, debería hablar con un agente o con un miembro de seguridad", añadió.

