Doncic sorprende con lo que se va llevar de Madrid

Luka Doncic, jugador esloveno de los Dallas Mavericks de baloncesto, afirmó antes de medirse en un encuentro amistoso al Real Madrid que si algún día regresa al baloncesto europeo de clubes lo hará para jugar el conjunto blanco, donde ya estuvo.

"Si algún día vuelvo a Europa, seguro volveré al Real Madrid, al cien por cien. No sé cómo será el futuro, pero si vuelvo alguna vez a Europa seguro que será al Real Madrid", declaró en rueda de prensa.

Por otro lado, también sorprendió con lo que seguro que se va llevar a Estados Unidos y así lo confesaba en la rueda de prensa previa a ese encuentro ante el Real Madrid y lo puedes escuchar en el audio que aparece a continuación.

Sobre el encuentro en el WiZink Center, indicó: "Seguro que es mi partido más sentimental. Llevo meses esperándolo, va a ser muy especial para mí. Va a ser seguro uno de los más especiales, si no el que más".

"No sé cómo va a ser el partido. Creo que va a ser competido. Lo he pensado mucho y no sé cómo será, pero estoy muy emocionado de jugar este partido" apuntó.

Doncic centrará todas las miradas: "Todos están muy felices de estar aquí, yo el que más seguro. Estamos en pretemporada, queremos mejorar y jugar contra el Real Madrid no va a ser fácil. El recibimiento va a ser muy importante para mí y tengo muchas ganas de verlo".

"Son muchos recuerdos, recuerdos bonitos. Estoy muy feliz de estar de vuelta", manifestó asimismo en la sala del WiZink Center, donde vistió la camiseta del primer equipo entre el 2015 y el 2018.

De su etapa en la entidad, dijo: "No sé qué sería de mí, seguramente no estaría donde estoy ahora. Aquí aprendí todo; a hablar, a estudiar, a jugar al baloncesto y muchas cosas. Seguramente no estaría donde estoy hoy".

"No he cambiado mucho en este tiempo. Tengo más barba, cinco años más de baloncesto en la NBA. Pero no creo que haya cambiado mucho", aseguró.

Además habló de Pablo Laso, quien le dirigió en todo ese tiempo como madridista: "Pablo ha sido mi primer entrenador, me ha ayudado mucho. Ahora tiene una oportunidad en el Bayern. Su salida fue como fue, pero sé que el Madrid le quiere mucho, le ha dado muchísimo a este Madrid. Seguro que le echa de menos".

En relación a las diferencias entre el baloncesto europeo y el estadounidense, comentó: "Es un baloncesto muy diferente. La cancha es más ancha, los triples están más lejos. En Europa se juega más en equipo, las jugadas son muy importantes en Europa. El baloncesto en equipo aquí, en Europa, es más importante".

Por otro lado, analizó el plantel actua de los Mavericks: "Tenemos un muy buen equipo, con nuevas incorporaciones. Tenemos toda la pretemporada juntos. Creo que es un equipo mejor, sí".